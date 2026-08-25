Путін остаточно залишиться без підтримки Китаю у війні: який сценарій стане останньою краплею для Сі

Відносини Китаю та Росії дедалі більше нагадують союз, побудований не на дружбі, а на холодному розрахунку. Пекін отримує дешеві російські енергоресурси, посилює економічний вплив на Москву та використовує Кремль у глобальному протистоянні із Заходом. Однак затяжна війна проти України поступово підвищує ціну такого партнерства. Вторинні санкції, ризики для китайських банків і компаній, нестабільність світових ринків та загроза торгівлі із Заходом можуть одного дня переважити вигоди від співпраці з РФ. Тому головне питання полягає вже не в тому, чи здатен Китай дистанціюватися від Путіна, а де проходить червона лінія Сі Цзіньпіна і що має зробити Кремль, аби Пекін вирішив, що російська війна стала для нього занадто дорогою. Портал "Коментарі" поцікавився у ШІ, коли Пекін остаточно відвернеться від Кремля.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT переконаний, що Китай навряд чи найближчим часом піде на відкритий розрив із Росією. Москва залишається для Пекіна джерелом енергоресурсів, ситуативним партнером у протистоянні із Заходом і водночас сусідом, залежність якого від Китаю постійно зростає. Така ситуація вигідна Пекіну, оскільки дозволяє отримувати економічні преференції та посилювати геополітичний вплив на Кремль. Китай фактично став одним із ключових для РФ партнерів у торгівлі, енергетиці й постачанні технологій, отримавши додаткові важелі впливу на Москву.

Проте партнерство Пекіна і Кремля не є безумовним — його межі визначають передусім інтереси самого Китаю. Якщо продовження війни почне загрожувати китайській економіці, провокувати масштабні вторинні санкції проти банків і корпорацій, ускладнювати торгівлю із Заходом або спричиняти небезпечні коливання на енергетичних ринках, позиція Пекіна може змінитися. Поки таких ознак небагато: китайські компанії продовжують користуватися вигідними умовами та закуповувати російську нафту. Тому дистанціювання від Москви стане реальним лише тоді, коли ціна підтримки Росії для Китаю перевищить економічні та геополітичні вигоди від цього партнерства.

Чат-бот Gemini стверджує, що партнерство Китаю та Росії від початку будувалося передусім на прагматичному розрахунку, а не на справжньому стратегічному союзі. Війна проти України певний час навіть давала Пекіну додаткові переваги: відволікала ресурси й увагу Заходу, відкривала доступ до російських енергоносіїв на вигідних умовах і посилювала економічну залежність Москви від Китаю. Однак підтримка Кремля не є безмежною, адже для Пекіна значно важливішими залишаються власна економічна стабільність і торгівля зі США та країнами Європи.

Справжній поворот може розпочатися тоді, коли співпраця з Москвою стане для Китаю дорожчою за вигоди від неї. Однією з головних червоних ліній може стати загроза масштабних вторинних санкцій проти великих китайських банків, корпорацій і технологічного сектору. Якщо Пекіну фактично доведеться обирати між підтримкою Росії та доступом до ключових західних ринків, пріоритетом стануть китайські інтереси. Не менш небезпечними для Пекіна є сценарії ядерної ескалації або внутрішньої дестабілізації РФ: хаос біля китайських кордонів здатен перетворити нинішнього залежного партнера на серйозне джерело ризиків.

За версією чат-боту Copilot, Китай може почати дистанціюватися від Росії тоді, коли війна почне прямо шкодити його стратегічним інтересам. По-перше, це економічні ризики: санкції проти Москви ускладнюють торгівлю, а надмірна залежність від російських енергоресурсів може стати пасткою для Пекіна. По-друге, це геополітичний імідж: підтримка агресора шкодить відносинам із ЄС та США, які залишаються ключовими ринками для китайських товарів. По-третє, Китай не зацікавлений у хаосі, адже нестабільність у Європі може вплинути на глобальні ланцюги постачання, що напряму б’є по його економіці.

З іншого боку, Пекін може використати дистанціювання як інструмент для посилення власної ролі у світі. Якщо Китай виступить як посередник у переговорах, він зможе зміцнити свій імідж глобальної сили, яка здатна врегульовувати конфлікти. Проте найгірший сценарій для України — це якщо Китай спробує нав’язати компроміс, вигідний Москві, щоб зберегти власні інтереси. У такому випадку дистанціювання буде лише формальним, а реальна підтримка Кремля залишиться.

Таким чином, усі три моделі ШІ вважають, що війна Путіна може стати для Китаю невигідною вже найближчим часом, якщо її наслідки почнуть безпосередньо загрожувати економічним і геополітичним інтересам Пекіна. Китай може поступово дистанціюватися від Москви у разі посилення вторинних санкцій, проблем для китайських компаній на західних ринках та зростання глобальної нестабільності. Для України важливо, щоб такий поворот був не декларативним, а супроводжувався реальним скороченням економічної й технологічної підтримки РФ.

Портал "Коментарі" вже писав, що російська економіка може зіткнутися з особливо серйозними проблемами вже навесні-влітку 2027 року. Посилення негативних тенденцій здатне суттєво скоротити ресурси Кремля для продовження війни та створити нове "вікно можливостей" для України.