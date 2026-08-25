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Кремль на порозі невідворотної катастрофи: названо несподіваний рік і умову, коли Путін почне переговори

Навесні-влітку 2027 року економічні проблеми Росії можуть різко загостритися, однак змусити Кремль до переговорів здатне лише поєднання військового та санкційного тиску

25 серпня 2026, 13:30
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Клименко Елена

Російська економіка може зіткнутися з особливо серйозними проблемами вже навесні-влітку 2027 року. Посилення негативних тенденцій здатне суттєво скоротити ресурси Кремля для продовження війни та створити нове "вікно можливостей" для України. Таку оцінку висловив колишній посол України у США та Франції Олег Шамшур. За його словами, низка економічних аналітиків саме 2027 рік називає потенційно критичним для російської економіки.

Кремль на порозі невідворотної катастрофи: названо несподіваний рік і умову, коли Путін почне переговори

Фото: з відкритих джерел

"Якщо говорити про 27-й рік, то це якраз перспектива можливого виснаження російської економіки. Дехто з серйозних економічних аналітиків вважає, що весна–літо 27-го року — це, можливо, посилення таких серйозних негативних тенденцій для Росії, для Путіна", — зазначив дипломат.

Водночас Шамшур не вважає, що можливе завершення війни варто безпосередньо пов'язувати з політичним календарем США. На його думку, українське питання присутнє в американських дискусіях, однак не є їхньою центральною темою. Через це дедалі більшого значення для Києва набуває підтримка європейських держав. 

Однак навіть серйозне погіршення економічної ситуації в РФ саме собою не гарантуватиме припинення війни. Ключовою умовою дипломат називає поєднання військового та санкційного тиску. 

"Треба зупинити Путіна військово і максимально закрутити гайки цього санкційного режиму. Тоді, можливо, він виявить готовність до якихось перемовин", — наголосив Шамшур.

За його оцінкою, зараз Кремль усе ще переконаний, що може досягнути поставлених цілей силою. Саме тому Москва не демонструє готовності до справжнього компромісу, а можливі переговори прагне вести лише на власних умовах, які дипломат називає капітуляційними для України. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна сьогодні проходить одночасно один із найнебезпечніших і найуспішніших етапів боротьби за незалежність, а Росія, попри демонстрацію сили, може виявитися значно слабшою, ніж прагне показати Кремль. Таку думку висловив історик Ярослав Грицак, аналізуючи нинішню війну та історичні паралелі з Російською імперією і Радянським Союзом.



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