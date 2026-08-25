Кремль на пороге неотвратимой катастрофы: назван неожиданный год и условие, когда Путин начнет переговоры

Российская экономика может столкнуться с особо серьезными проблемами уже весной-летом 2027 года. Ужесточение негативных тенденций способно существенно сократить ресурсы Кремля для продолжения войны и создать новое "окно возможностей" для Украины. Такую оценку высказал бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур. По его словам, ряд экономических аналитиков именно 2027 называет потенциально критическим для российской экономики.

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"Если говорить о 27-м году, то это как раз перспектива возможного истощения российской экономики. Некоторые из серьезных экономических аналитиков считают, что весна-лето 27-го года — это, возможно, усиление столь серьезных негативных тенденций для России, для Путина", — отметил дипломат.

В то же время Шамшур не считает, что возможное завершение войны следует напрямую связывать с политическим календарем США. По его мнению, украинский вопрос присутствует в американских дискуссиях, однако не является их центральной темой. Поэтому все большее значение для Киева приобретает поддержка европейских государств.

Однако даже серьезное ухудшение экономической ситуации в РФ само по себе не будет гарантировать прекращение войны. Ключевым условием дипломат называет сочетание военного и санкционного давления.

"Нужно остановить Путина военно и максимально закрутить гайки этого санкционного режима. Тогда, возможно, он проявит готовность к каким-либо переговорам", — подчеркнул Шамшур.

По его оценке, сейчас Кремль все еще убежден, что может достичь поставленных целей силой. Именно поэтому Москва не демонстрирует готовность к настоящему компромиссу, а возможные переговоры стремится вести только на собственных условиях, которые дипломат называет капитуляционными для Украины.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина сегодня проходит одновременно один из самых опасных и успешных этапов борьбы за независимость, а Россия, несмотря на демонстрацию силы, может оказаться значительно слабее, чем стремится показать Кремль. Такое мнение высказал историк Ярослав Грицак, анализируя нынешнюю войну и параллели с Российской империей и Советским Союзом.