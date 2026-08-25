Путин окончательно останется без поддержки Китая в войне: какой сценарий станет последней каплей для Си

Отношения Китая и России все больше напоминают альянс, построенный не на дружбе, а на прохладном расчете. Пекин получает дешевые российские энергоресурсы, усиливает экономическое влияние на Москву и использует Кремль в глобальном противостоянии с Западом. Однако, затяжная война против Украины постепенно повышает цену такого партнерства. Вторичные санкции, риски для китайских банков и компаний, нестабильность мировых рынков и угроза торговли с Западом могут однажды перевесить выгоды от сотрудничества с РФ. Поэтому главный вопрос уже не в том, способен ли Китай дистанцироваться от Путина, а где проходит красная линия Си Цзиньпина и что должен сделать Кремль, чтобы Пекин решил, что российская война стала для него слишком дорогой. Портал "Комментарии" поинтересовался у ИИ, когда Пекин окончательно отвернется от Кремля.

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Чат-бот ChatGPT уверен, что Китай вряд ли в ближайшее время пойдет на открытый разрыв с Россией. Москва остается для Пекина источником энергоресурсов, ситуативным партнером в противостоянии с Западом и вместе с тем соседом, зависимость которого от Китая постоянно растет. Такая ситуация выгодна Пекину, поскольку позволяет получать экономические преференции и усиливать геополитическое влияние на Кремль. Китай фактически стал одним из ключевых для РФ партнеров по торговле, энергетике и поставкам технологий, получив дополнительные рычаги влияния на Москву.

Однако партнерство Пекина и Кремля не безусловно — его границы определяют прежде всего интересы самого Китая. Если продолжение войны начнет угрожать китайской экономике, провоцировать масштабные вторичные санкции против банков и корпораций, усложнять торговлю с Западом или вызвать опасные колебания на энергетических рынках, позиция Пекина может измениться. Пока таких признаков немного: китайские компании продолжают пользоваться выгодными условиями и закупать российскую нефть. Поэтому дистанцирование от Москвы станет реальным лишь тогда, когда цена поддержки России для Китая превысит экономические и геополитические выгоды этого партнерства.

Чат-бот Gemini утверждает, что партнерство Китая и России изначально строилось, прежде всего, на прагматичном расчете, а не на настоящем стратегическом союзе. Война против Украины даже давала Пекину дополнительные преимущества: отвлекала ресурсы и внимание Запада, открывала доступ к российским энергоносителям на выгодных условиях и усиливала экономическую зависимость Москвы от Китая. Однако поддержка Кремля не безгранична, ведь для Пекина значительно важнее остаются собственная экономическая стабильность и торговля с США и странами Европы.

Настоящий поворот может начаться тогда, когда сотрудничество с Москвой станет для Китая дороже выгод от него. Одной из главных красных линий может стать угроза масштабных вторичных санкций против крупных китайских банков, корпораций и технологического сектора. Если Пекину фактически придется выбирать между поддержкой России и доступом на ключевые западные рынки, приоритетом станут китайские интересы. Не менее опасны для Пекина сценарии ядерной эскалации или внутренней дестабилизации РФ: хаос у китайских границ способен превратить нынешнего зависимого партнера в серьезный источник рисков.

По версии чат-бота Copilot Китай может начать дистанцироваться от России тогда, когда война начнет прямо вредить его стратегическим интересам. Во-первых, это экономические риски: санкции против Москвы усложняют торговлю, а чрезмерная зависимость от российских энергоресурсов может стать ловушкой Пекина. Во-вторых, это геополитический имидж: поддержка агрессора вредит отношениям с ЕС и США, остающимися ключевыми рынками для китайских товаров. В-третьих, Китай не заинтересован в хаосе, ведь нестабильность в Европе может повлиять на глобальные цепи поставок, напрямую отражающих его экономику.

Кроме того, Пекин может использовать дистанцирование как инструмент для усиления своей роли в мире. Если Китай выступит в качестве посредника в переговорах, он сможет укрепить свой имидж глобальной силы, способной урегулировать конфликты. Однако самый плохой сценарий для Украины — это если Китай попытается навязать компромисс, выгодный Москве, чтобы сохранить собственные интересы. В таком случае дистанцирование будет только формальным, а реальная поддержка Кремля останется.

Таким образом, все три модели ИИ считают, что война Путина может стать для Китая невыгодна уже в ближайшее время, если ее последствия начнут непосредственно угрожать экономическим и геополитическим интересам Пекина. Китай может постепенно дистанцироваться от Москвы в случае усугубления вторичных санкций, проблем для китайских компаний на западных рынках и роста глобальной нестабильности. Для Украины важно, чтобы такой поворот был не декларативным, а сопровождался реальным сокращением экономической и технологической поддержки РФ.

Портал "Комментарии" уже писал, что российская экономика может столкнуться с особо серьезными проблемами уже весной-летом 2027 года. Ужесточение негативных тенденций способно существенно сократить ресурсы Кремля для продолжения войны и создать новое "окно возможностей" для Украины.