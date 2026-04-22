78055

2390.88

44.12

51.91

Путін остаточно втратив перевагу на полі бою: в Україні заінтригували причиною
Путін остаточно втратив перевагу на полі бою: в Україні заінтригували причиною

Завдяки активному використанню дронів Україна посилила свої позиції на полі бою та суттєво зменшила чисельну перевагу російських військ

22 квітня 2026, 10:20
Клименко Елена

Нинішня ситуація на фронті є однією з найсильніших для українських сил за останній рік, заявив глава МЗС України Андрій Сибіга.

Путін остаточно втратив перевагу на полі бою: в Україні заінтригували причиною

Він зазначив, що завдяки активному використанню безпілотних технологій українська армія змогла суттєво змінити баланс сил і зменшити вплив чисельної переваги противника. 

Дипломат додав, що Сили оборони України ефективно утримують лінію фронту, а застосування дронів дозволило нівелювати фактор більшої кількості особового складу у російських військах. За його словами, саме технологічна складова дедалі більше визначає результативність бойових дій, витісняючи традиційні уявлення про перевагу чисельності. 

Сибіга наголосив, що така трансформація є значним досягненням українських військових і матиме довгостроковий вплив на характер сучасної війни. Він додав, що нинішні успіхи України на полі бою також посилюють її дипломатичні позиції та демонструють міжнародним партнерам готовність держави рухатися до справедливого миру.

Окремо міністр звернув увагу на інші чинники, що формують загальну стратегію: макрофінансову стабільність країни, міжнародний тиск на Росію та поступове ослаблення її ресурсів для ведення війни.

Важливим елементом нової оборонної моделі Сибіга назвав розвиток багаторівневої системи протиповітряної оборони. За його словами, вона здатна знешкоджувати до 90% повітряних загроз. До неї входять дрони-перехоплювачі, мобільні вогневі групи та сучасні системи управління. Український досвід у цій сфері вже цікавить інші регіони, зокрема країни Близького Сходу, а українські спеціалісти беруть участь у вдосконаленні іноземних систем ППО.

"Коментарі" вже писали, що вранці 22 квітня російські війська здійснили атаку на Дніпро, внаслідок чого у місті виникли пожежі та зафіксовані руйнування житлової інфраструктури. Про наслідки удару повідомили керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа та місцеві інформаційні ресурси.



