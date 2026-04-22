Путин окончательно упустил преимущество на поле боя: в Украине заинтриговали причиной

Нынешняя ситуация на фронте — одна из сильнейших для украинских сил за последний год, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Он отметил, что благодаря активному использованию беспилотных технологий украинская армия смогла существенно изменить баланс сил и снизить влияние численного преимущества противника.

Дипломат добавил, что Силы обороны Украины эффективно удерживают линию фронта, а применение дронов позволило нивелировать фактор большего количества личного состава в российских войсках. По его словам, именно технологическая составляющая все больше определяет результативность боевых действий, вытесняя традиционные представления о превосходстве численности.

Сибига подчеркнул, что такая трансформация является значительным достижением украинских военных и будет иметь долгосрочное влияние на характер современной войны. Он добавил, что нынешние успехи Украины на поле боя также усугубляют ее дипломатические позиции и демонстрируют международным партнерам готовность государства двигаться к справедливому миру.

Отдельно Министр обратил внимание на другие факторы, формирующие общую стратегию: макрофинансовую стабильность страны, международное давление на Россию и постепенное ослабление ее ресурсов для ведения войны.

Важным элементом новой оборонной модели Сибига назвал развитие многоуровневой системы противовоздушной обороны. По его словам, она способна обезвредить до 90% воздушных угроз. В нее входят дроны-перехватчики, мобильные огневые группы и современные системы управления. Украинский опыт в этой сфере уже интересует другие регионы, в частности, страны Ближнего Востока, а украинские специалисты принимают участие в совершенствовании иностранных систем ПВО.

"Комментарии" уже писали, что утром 22 апреля российские войска совершили атаку на Днепр, в результате чего в городе возникли пожары и зафиксированы разрушения жилой инфраструктуры. О последствиях удара сообщили руководитель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Ганжа и местные информационные ресурсы.