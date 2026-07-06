Путін остаточно вийде із себе: озвучено гучну заяву про кардинальне рішення Заходу для України

Саміт НАТО, який відбудеться 7 липня в Анкарі, може стати важливим для посилення протиповітряної оборони України. Союзники готують нові оборонні зобов'язання, а одним із головних питань порядку денного стане зміцнення української системи ППО. Про це заявив журналіст і публіцист Віталій Портников в ефірі телеканалу Еспресо.

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За його словами, сьогодні Україна гостро потребує додаткових засобів протиракетної оборони, насамперед комплексів Patriot, адже дефіцит антибалістичних систем залишається однією з головних проблем захисту цивільного населення від російських ударів.

"На жаль, дефіцит антибалістичних засобів є, дефіцит Patriot. Треба, щоб партнери, передусім Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери, були більш активними в допомозі", – наголосив Портников.

Водночас він зазначив, що самих поставок недостатньо. На його переконання, Європа має якнайшвидше розгорнути власне виробництво антибалістичних систем, а також знайти рішення щодо ліцензійного випуску Patriot або їх аналогів.

Портников також зауважив, що Росія не демонструє готовності до завершення війни й продовжує робити ставку на масовані удари по українських містах. Саме тому, вважає він, питання посилення протиповітряної оборони має стати одним із ключових результатів саміту НАТО.

"Росія не має жодного іншого аргументу, крім своєї балістики. Саме тому достатнє постачання антибалістичних систем і створення власного виробництва в Європі є критично важливими", – підкреслив журналіст.

На завершення Портников висловив сподівання, що США підтримають подальше посилення захисту українського неба, адже від цього залежить збереження життя мирних громадян.

Портал "Коментарі" вже писав, що колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що головною причиною небажання російського диктатора Володимира Путіна припиняти війну є страх втратити контроль над внутрішньою ситуацією в Росії. Таку думку він озвучив під час обговорення поточної ситуації на фронті.