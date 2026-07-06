Пауза у війні завдасть Путіну більше шкоди, ніж її продовження: озвучено шокуючу причину

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що головною причиною небажання російського диктатора Володимира Путіна припиняти війну є страх втратити контроль над внутрішньою ситуацією в Росії. Таку думку він озвучив під час обговорення поточної ситуації на фронті.

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За словами Кулеби, сьогодні існують різні прогнози щодо того, що може статися в РФ після завершення війни. Одні аналітики припускають можливий заколот еліт, інші говорять про ризик суспільного бунту, тоді як частина експертів вважає, що режим і надалі залишатиметься стабільним. Водночас сам Путін, на думку дипломата, найбільше боїться саме втрати контролю.

"Путін контролює ситуацію в Росії, але він страшенно боїться втратити цей контроль. Він вважає, що ризик втратити його в результаті того, щоб поставити війну на паузу, набагато вищий, бо тоді виглядатиме посміховиськом", – зазначив Кулеба.

Він також наголосив, що Кремль досі переконаний у можливості продовжувати бойові дії, попри поступове скорочення виробництва ракет і виснаження ресурсів. Саме тому, доки Росія має запас озброєння, вона продовжуватиме ракетний терор проти України.

"Він вважає, що в нього є ще карти і є чим ще бити. Хоча бачимо, що ракет уже набагато менше виробляється, ніж це було раніше. Але поки в нього хоч щось є, він буде вбивати, тероризувати і вести війну далі", – сказав дипломат.

Окремо Кулеба звернув увагу на використання російською армією зенітних ракетних комплексів С-400 для ударів по наземних цілях. За його словами, це свідчить про готовність Кремля застосовувати будь-яке доступне озброєння для атак на українські міста, навіть якщо воно не призначене для таких завдань.

На переконання Дмитра Кулеби, небажання Путіна погоджуватися на припинення бойових дій пов'язане насамперед із прагненням зберегти особисту владу. Саме страх втратити контроль над політичною ситуацією в Росії, а не військова логіка, дедалі більше визначає рішення Кремля щодо продовження війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що навіть якщо вдасться домовитися про тимчасове припинення вогню, це не означає, що Україна готова до проведення виборів. Таку думку висловив політолог Олег Саакян.