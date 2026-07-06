Пауза в войне нанесет Путину больше вреда, чем ее продолжение: озвучена шокирующая причина

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает , что главной причиной нежелания российского диктатора Владимира Путина прекращать войну является страх потерять контроль над внутренней ситуацией в России. Такое мнение он озвучил в ходе обсуждения текущей ситуации на фронте.

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По словам Кулебы, сегодня существуют разные прогнозы относительно того, что может произойти в РФ после завершения войны. Одни аналитики предполагают возможный мятеж элит, другие говорят о риске общественного бунта, тогда как часть экспертов считает, что режим и в дальнейшем будет оставаться стабильным. В то же время сам Путин, по мнению дипломата, больше всего боится именно потери контроля.

"Путин контролирует ситуацию в России, но он ужасно боится потерять этот контроль. Он считает, что риск потерять его в результате того, чтобы поставить войну на паузу, гораздо выше, потому что тогда будет выглядеть посмешищем", – отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что Кремль до сих пор убежден в возможности продолжать боевые действия, несмотря на постепенное сокращение производства ракет и истощение ресурсов. Именно поэтому, пока у России есть запас вооружения, она будет продолжать ракетный террор против Украины.

"Он считает, что у него еще есть карты и есть чем еще бить. Хотя видим, что ракет уже гораздо меньше производится, чем это было раньше. Но пока у него хоть что-нибудь есть, он будет убивать, терроризировать и вести войну дальше", – сказал дипломат.

Отдельно Кулеба обратил внимание на использование российской армией зенитных ракетных комплексов С-400 для ударов по наземным целям. По его словам, это свидетельствует о готовности Кремля применять любое доступное вооружение для атак на украинские города, даже если оно не предназначено для таких задач.

По убеждению Дмитрия Кулебы, нежелание Путина соглашаться на прекращение боевых действий прежде всего связано со стремлением сохранить личную власть. Именно страх потерять контроль над политической ситуацией в России, а не военная логика, все больше определяет решение Кремля по продолжению войны.

Портал " Комментарии" уже писал, что даже если удастся договориться о временном прекращении огня, это не значит, что Украина готова к проведению выборов. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян.