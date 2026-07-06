Саммит НАТО, который состоится 7 июля в Анкаре, может стать важным для усиления противовоздушной обороны Украины. Союзники готовят новые оборонные обязательства, а одним из главных вопросов повестки дня станет укрепление украинской системы ПВО. Об этом заявил журналист и публицист Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо".

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По его словам, сегодня Украина остро нуждается в дополнительных средствах противоракетной обороны, прежде всего комплексах Patriot, ведь дефицит антибалистических систем остается одной из главных проблем защиты гражданского населения от российских ударов.

"К сожалению, дефицит антибалистических средств есть, дефицит Patriot. Надо, чтобы партнеры, прежде всего Соединенные Штаты Америки и наши европейские партнеры, были более активны в помощи", — подчеркнул Портников.

В то же время он отметил, что самих поставок недостаточно. По его убеждению, Европа должна как можно быстрее развернуть собственное производство антибалистических систем, а также найти решение лицензионного выпуска Patriot или их аналогов.

Портников также отметил, что Россия не демонстрирует готовность к завершению войны и продолжает делать ставку на массированные удары по украинским городам. Поэтому, считает он, вопрос усиления противовоздушной обороны должен стать одним из ключевых результатов саммита НАТО.

"Россия не имеет никакого другого аргумента, кроме своей баллистики. Именно поэтому достаточные поставки антибалистических систем и создание собственного производства в Европе критически важны", — подчеркнул журналист.

В завершение Портников выразил надежду на то, что США поддержат дальнейшее усиление защиты украинского неба, ведь от этого зависит сохранение жизни мирных граждан.

Портал "Комментарии" уже писал , что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что главной причиной нежелания российского диктатора Владимира Путина прекращать войну является страх потерять контроль над внутренней ситуацией в России. Такое мнение он озвучил в ходе обсуждения текущей ситуации на фронте.