logo_ukra

BTC/USD

80533

ETH/USD

2273.16

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін остаточно вистрелив собі у ногу: на Заході розкрили вражаючу ініціативу Києва у війні
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін остаточно вистрелив собі у ногу: на Заході розкрили вражаючу ініціативу Києва у війні

Путін намагався зупинити розширення НАТО, однак після початку вторгнення в Україну ще дві держави приєдналися до Альянсу

12 травня 2026, 15:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Україна тимчасово погодилася утриматися від ударів по території Росії в період проведення військового параду 9 травня, що дало змогу Москві забезпечити проведення офіційних заходів без ескалації. Водночас цей крок розглядається як свідчення того, що Київ поступово отримує більше простору для формування власних умов у питаннях припинення бойових дій.

Путін остаточно вистрелив собі у ногу: на Заході розкрили вражаючу ініціативу Києва у війні

Фото: з відкритих джерел

Як зазначає New York Post, українська стратегія завдання ударів углиб російської території спочатку значною мірою спиралася на підтримку Сполучених Штатів. Однак після змін у політиці Вашингтона за адміністрації Дональда Трампа обсяги військової допомоги були скорочені, і значна частина озброєнь, що використовується для ударів по російських об’єктах, почала вироблятися безпосередньо в Україні.

Паралельно посилилася роль європейських партнерів у забезпеченні Києва розвідданими та військовою підтримкою. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що значна частина розвідувальної інформації, яку отримує Україна, нині надходить із Франції. Це, на думку аналітиків, демонструє поступове зменшення впливу США на процеси врегулювання війни. 

У матеріалі також згадується, що ще до повномасштабного вторгнення Росія виправдовувала свої дії побоюваннями щодо розширення НАТО. Однак наслідком війни стало приєднання Фінляндії до Альянсу, що суттєво збільшило протяжність кордону Росії з країнами НАТО більш ніж на дві тисячі кілометрів.

Аналітики підкреслюють, що стратегічні розрахунки Кремля не виправдалися: війна, розпочата для стримування Заходу, призвела до ще більшого розширення НАТО та посилення координації союзників України. У результаті Київ не лише зберігає здатність чинити опір, але й поступово посилює власні позиції у конфлікті.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Росії зафіксовано серію вибухів на тлі повідомлень про атаку безпілотників. Під ударом опинилася Оренбурзька область, зокрема район міста Орськ, де розташовані промислові об’єкти, включно з нафтопереробною інфраструктурою. Про інцидент повідомляють моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини