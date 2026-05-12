Україна тимчасово погодилася утриматися від ударів по території Росії в період проведення військового параду 9 травня, що дало змогу Москві забезпечити проведення офіційних заходів без ескалації. Водночас цей крок розглядається як свідчення того, що Київ поступово отримує більше простору для формування власних умов у питаннях припинення бойових дій.

Як зазначає New York Post, українська стратегія завдання ударів углиб російської території спочатку значною мірою спиралася на підтримку Сполучених Штатів. Однак після змін у політиці Вашингтона за адміністрації Дональда Трампа обсяги військової допомоги були скорочені, і значна частина озброєнь, що використовується для ударів по російських об’єктах, почала вироблятися безпосередньо в Україні.

Паралельно посилилася роль європейських партнерів у забезпеченні Києва розвідданими та військовою підтримкою. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що значна частина розвідувальної інформації, яку отримує Україна, нині надходить із Франції. Це, на думку аналітиків, демонструє поступове зменшення впливу США на процеси врегулювання війни.

У матеріалі також згадується, що ще до повномасштабного вторгнення Росія виправдовувала свої дії побоюваннями щодо розширення НАТО. Однак наслідком війни стало приєднання Фінляндії до Альянсу, що суттєво збільшило протяжність кордону Росії з країнами НАТО більш ніж на дві тисячі кілометрів.

Аналітики підкреслюють, що стратегічні розрахунки Кремля не виправдалися: війна, розпочата для стримування Заходу, призвела до ще більшого розширення НАТО та посилення координації союзників України. У результаті Київ не лише зберігає здатність чинити опір, але й поступово посилює власні позиції у конфлікті.

Під ударом опинилася Оренбурзька область, зокрема район міста Орськ, де розташовані промислові об'єкти, включно з нафтопереробною інфраструктурою. Про інцидент повідомляють моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+.