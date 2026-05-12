Украина временно согласилась воздержаться от ударов по территории России в период военного парада 9 мая, что позволило Москве обеспечить проведение официальных мероприятий без эскалации. В то же время, этот шаг рассматривается как свидетельство того, что Киев постепенно получает больше пространства для формирования собственных условий в вопросах прекращения боевых действий.

Как отмечает New York Post, украинская стратегия нанесения ударов вглубь российской территории поначалу в значительной степени опиралась на поддержку Соединенных Штатов. Однако после изменений в политике Вашингтона при администрации Дональда Трампа объемы военной помощи были сокращены, и значительная часть вооружений, используемых для ударов по российским объектам, начала производиться непосредственно в Украине.

Параллельно усилилась роль европейских партнеров в обеспечении Киева разведданными и военной поддержкой. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что значительная часть разведывательной информации, получаемой Украиной, сейчас поступает из Франции. Это, по мнению аналитиков, показывает постепенное уменьшение влияния США на процессы урегулирования войны.

В материале также упоминается, что еще до полномасштабного вторжения Россия оправдывала свои действия опасениями по расширению НАТО. Однако следствием войны стало присоединение Финляндии к Альянсу, что существенно увеличило протяженность границы России со странами НАТО более чем на две тысячи километров.

Аналитики подчеркивают, что стратегические расчеты Кремля не оправдались: война, предпринятая для сдерживания Запада, привела к еще большему расширению НАТО и усилению координации союзников Украины. В результате Киев не только сохраняет способность сопротивляться, но и постепенно усиливает собственные позиции в конфликте.

