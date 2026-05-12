logo

BTC/USD

80533

ETH/USD

2273.16

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин окончательно выстрелил себе в ногу: на Западе раскрыли поразительную инициативу Киева в войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин окончательно выстрелил себе в ногу: на Западе раскрыли поразительную инициативу Киева в войне

Путин пытался остановить расширение НАТО, однако после начала вторжения в Украину еще два государства присоединились к Альянсу

12 мая 2026, 15:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украина временно согласилась воздержаться от ударов по территории России в период военного парада 9 мая, что позволило Москве обеспечить проведение официальных мероприятий без эскалации. В то же время, этот шаг рассматривается как свидетельство того, что Киев постепенно получает больше пространства для формирования собственных условий в вопросах прекращения боевых действий.

Путин окончательно выстрелил себе в ногу: на Западе раскрыли поразительную инициативу Киева в войне

Фото: из открытых источников

Как отмечает New York Post, украинская стратегия нанесения ударов вглубь российской территории поначалу в значительной степени опиралась на поддержку Соединенных Штатов. Однако после изменений в политике Вашингтона при администрации Дональда Трампа объемы военной помощи были сокращены, и значительная часть вооружений, используемых для ударов по российским объектам, начала производиться непосредственно в Украине.

Параллельно усилилась роль европейских партнеров в обеспечении Киева разведданными и военной поддержкой. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что значительная часть разведывательной информации, получаемой Украиной, сейчас поступает из Франции. Это, по мнению аналитиков, показывает постепенное уменьшение влияния США на процессы урегулирования войны.  

В материале также упоминается, что еще до полномасштабного вторжения Россия оправдывала свои действия опасениями по расширению НАТО. Однако следствием войны стало присоединение Финляндии к Альянсу, что существенно увеличило протяженность границы России со странами НАТО более чем на две тысячи километров.

Аналитики подчеркивают, что стратегические расчеты Кремля не оправдались: война, предпринятая для сдерживания Запада, привела к еще большему расширению НАТО и усилению координации союзников Украины. В результате Киев не только сохраняет способность сопротивляться, но и постепенно усиливает собственные позиции в конфликте.

Портал "Комментарии" уже писал , что в России зафиксирована серия взрывов на фоне сообщений об атаке беспилотников. Под ударом оказалась Оренбургская область, в том числе район города Орск, где расположены промышленные объекты, включая нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Об инциденте сообщают мониторинговые каналы Exilenova и Supernova.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости