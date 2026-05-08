Путін остаточно перетворить ці міста на руїни: озвучено страшний прогноз на літо

Клименко Елена
Росія готує новий етап наступу на Україну вже цього літа. Про це попередив президент Володимир Зеленський, зазначивши, що Кремль не відмовився від планів захоплення українських територій і продовжує накопичувати сили для потенційних атак. Військовий експерт Олег Жданов розповів, які українські міста можуть опинитися під загрозою, чи вистачає РФ ресурсів для масштабного наступу та чого очікувати українцям у найближчі місяці.
Щодо ситуації на фронті Жданов наголошує, що попри гучні заяви російської пропаганди, армія РФ наразі не досягла реальних стратегічних успіхів.
Водночас ключова мета Кремля залишається незмінною — захоплення українських територій. Через це Росія може спробувати одночасно атакувати на кількох напрямках. Найнебезпечнішим він вважає Краматорсько-Слов’янський напрямок у Донецькій області.
За його словами, окупанти можуть просуватися як на півночі, так і на півдні цього фронту, намагаючись розвинути наступ на 50–100 км, а за сприятливих умов — ще далі.
Ще один ризикований напрямок — Запорізька область. Йдеться про спроби просунутися ближче до Запоріжжя та контролювати більшу частину лівобережжя.
Жданов зазначає, що Росія останні два роки активно маневрує силами, перекидаючи резерви туди, де хоч трохи просунутися.
Щодо ресурсів для великого наступу, експерт каже, що стратегічних резервів у Кремля небагато. Весняний наступ фактично провалився, тому навіть дивізії, які планували залишити у резерві, були кинути в бій.
