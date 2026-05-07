Путін не переживе такого страшного приниження: названо найкраще рішення України напередодні 9 травня

Україна не планує завдавати удару по параду на Красній площі в Москві. Економіст Сергій Фурса пояснює, що ефективніше атакувати ті цілі, які відтягнуть сили ППО та принесуть реальну військову користь. Навіть якщо б існувало бажання принизити Путіна та російський режим, пряма атака на парад не була б найрозумнішим рішенням.

Фурса зазначає, що Росія вже пережила серйозне приниження, і найбільший психологічний ефект на Путіна та його оточення буде відчутний у момент, коли парад завершиться без інцидентів.

"Полегшення, яке відчує Путін, заховавшись у бункері, буде переслідувати його і нагадувати, що він слабкий старигань, який не зміг. Це приниження, яке він не зможе забути. І яке відчують всі навколо. Від оточення Путіна до доярки тьоті Фросі. Від Мєдвєдєва, до московського хіпстера, якому на час параду відключать інтернет", — підкреслює експерт.

За його словами, у цей момент Путін відчує внутрішню слабкість, адже навіть найбільший символ російської пропаганди – парад, який демонструє велич і силу, перетвориться на символ безпорадності. Страх, який він відчував, а також напередодні демонстрації готовності до агресії проти України, лише посилює цей ефект.

Фурса наголошує, що можливі провокації або удари по українських містах з боку Росії не змінять суті – слабкість російського керівництва стане очевидною для всіх.

"Так, можливо це приниження змусить його завдати терористичного удару по українських містах. Але одночасно воно стане ще однією цеглиною, що випадає з-під ніг імперії", — зазначає експерт.

