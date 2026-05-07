Путин не переживет такого страшного унижения: названо лучшее решение Украины накануне 9 мая

Украина не планирует наносить удар по параду на Красной площади в Москве. Экономист Сергей Фурса объясняет, что эффективнее атаковать те цели, которые оттянут силы ПВО и принесут реальную военную пользу. Даже если бы было желание унизить Путина и российский режим, прямая атака на парад не была бы самым умным решением.

Фурса отмечает, что Россия уже испытала серьезное унижение, и самый большой психологический эффект на Путина и его окружение будет ощутим в момент, когда парад завершится без инцидентов.

"Облегчение, которое почувствует Путин, спрятавшись в бункере, будет преследовать его и напоминать, что он слабый старец, который не смог. Это унижение, которое он не сможет забыть. И которое ощутят все вокруг. От окружения Путина до доярки тети Фроси. – подчеркивает эксперт.

По его словам, в этот момент Путин почувствует внутреннюю слабость, ведь даже самый большой символ российской пропаганды – парад, демонстрирующий величие и силу, превратится в символ беспомощности. Страх, который он испытывал, а также накануне демонстрации готовности к агрессии против Украины лишь усиливает этот эффект.

Фурса отмечает, что возможные провокации или удары по украинским городам со стороны России не изменят сути – слабость российского руководства станет очевидной для всех.

"Так, возможно, это унижение заставит его нанести террористический удар по украинским городам. Но одновременно оно станет еще одним кирпичом, который выпадает из-под ног империи", — отмечает эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что Российская Федерация накопила примерно 460 ракет типа "Калибр", что создает постоянную угрозу для Одесщины и других регионов Украины. Однако по данным Военно-морских сил Украины, эффективность этого вооружения значительно снизилась по сравнению с периодом начала полномасштабного вторжения. Часть носителей находится в неисправном состоянии или не вовлекается в боевые задачи, сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.