logo

BTC/USD

79664

ETH/USD

2280.78

USD/UAH

43.8

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин окончательно превратит эти города в руины: озвучен страшный прогноз на лето
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин окончательно превратит эти города в руины: озвучен страшный прогноз на лето

Несмотря на громкие заявления российской пропаганды, армия РФ пока не добилась реальных стратегических успехов на фронте.

8 мая 2026, 08:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия готовит новый этап наступления на Украину уже этим летом. Об этом предупредил президент Владимир Зеленский, отметив, что Кремль не отказался от планов захвата украинских территорий и продолжает накапливать силы для потенциальных атак. Военный эксперт Олег Жданов рассказал , какие украинские города могут оказаться под угрозой, хватает ли РФ ресурсов для масштабного наступления и чего ожидать украинцам в ближайшие месяцы.

Путин окончательно превратит эти города в руины: озвучен страшный прогноз на лето

Фото: из открытых источников

Относительно ситуации на фронте Жданов отмечает, что, несмотря на громкие заявления российской пропаганды, армия РФ пока не достигла реальных стратегических успехов.

" Успехов нет. Если бы были успехи, то они бы снова не хватались за "ядерную дубину". Они топчутся на месте. Нам удается навязывать им позиционную войну и вынуждать штурмовать нашу оборону, из-за чего они несут гораздо большие потери", — отмечает эксперт.

В то же время, ключевая цель Кремля остается неизменной — захват украинских территорий. Поэтому Россия может попытаться одновременно атаковать на нескольких направлениях. Самым опасным он считает Краматорско-Славянское направление в Донецкой области.

"Это Покровское, Константиновско-Покровское направление и Славянско-Лиманское. Это такое направление главного удара", — пояснил Жданов.

По его словам, оккупанты могут продвигаться как на севере, так и на юге этого фронта, пытаясь развить наступление на 50-100 км, а при благоприятных условиях еще дальше.  

Еще одно рискованное направление – Запорожская область. Речь идет о попытках продвинуться поближе к Запорожью и контролировать большую часть левобережья.

"На Орехов они особенно боятся давить, потому что там у нас достаточно плотная оборона. Но они давят на Гуляйпольском направлении", — добавил эксперт.

Жданов отмечает, что Россия последние два года активно маневрирует силами, опрокидывая резервы туда, где хоть немного продвинуться.

Относительно ресурсов для большого наступления эксперт говорит, что стратегических резервов у Кремля немного. Весеннее наступление фактически провалилось, поэтому даже дивизии, которые планировали оставить в резерве, бросили в бой.

"Они сформировали четыре дивизии — две морской пехоты и две мотострелковые. Но три из четырех уже вынуждены были ввести в бой", — пояснил Жданов.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина не планирует наносить удар по параду на Красной площади в Москве. Экономист Сергей Фурса объясняет, что эффективнее атаковать цели, которые оттянут силы ПВО и принесут реальную военную пользу. Даже если бы было желание унизить Путина и российский режим, прямая атака на парад не была бы самым умным решением.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/exclusive/rosiia-hotuye-novyy-nastup-na-ukrayinu-zdanov-poperedyv-dlia-iakykh-mist-ye-zahroza-3078827.html?fbclid=IwY2xjawRqUV1leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA8yNzM0NjU0MTYxODQwODAAAR6AbhGG1Of-UG2aY6E1n5SOT9XxF300EnoIo0ah6sO7JGZ_e3Nz1s0CUaJ6
Теги:

Новости

Все новости