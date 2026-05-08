Путин окончательно превратит эти города в руины: озвучен страшный прогноз на лето

Россия готовит новый этап наступления на Украину уже этим летом. Об этом предупредил президент Владимир Зеленский, отметив, что Кремль не отказался от планов захвата украинских территорий и продолжает накапливать силы для потенциальных атак. Военный эксперт Олег Жданов рассказал , какие украинские города могут оказаться под угрозой, хватает ли РФ ресурсов для масштабного наступления и чего ожидать украинцам в ближайшие месяцы.

Относительно ситуации на фронте Жданов отмечает, что, несмотря на громкие заявления российской пропаганды, армия РФ пока не достигла реальных стратегических успехов.

" Успехов нет. Если бы были успехи, то они бы снова не хватались за "ядерную дубину". Они топчутся на месте. Нам удается навязывать им позиционную войну и вынуждать штурмовать нашу оборону, из-за чего они несут гораздо большие потери", — отмечает эксперт.

В то же время, ключевая цель Кремля остается неизменной — захват украинских территорий. Поэтому Россия может попытаться одновременно атаковать на нескольких направлениях. Самым опасным он считает Краматорско-Славянское направление в Донецкой области.

"Это Покровское, Константиновско-Покровское направление и Славянско-Лиманское. Это такое направление главного удара", — пояснил Жданов.

По его словам, оккупанты могут продвигаться как на севере, так и на юге этого фронта, пытаясь развить наступление на 50-100 км, а при благоприятных условиях еще дальше.

Еще одно рискованное направление – Запорожская область. Речь идет о попытках продвинуться поближе к Запорожью и контролировать большую часть левобережья.

"На Орехов они особенно боятся давить, потому что там у нас достаточно плотная оборона. Но они давят на Гуляйпольском направлении", — добавил эксперт.

Жданов отмечает, что Россия последние два года активно маневрирует силами, опрокидывая резервы туда, где хоть немного продвинуться.

Относительно ресурсов для большого наступления эксперт говорит, что стратегических резервов у Кремля немного. Весеннее наступление фактически провалилось, поэтому даже дивизии, которые планировали оставить в резерве, бросили в бой.

"Они сформировали четыре дивизии — две морской пехоты и две мотострелковые. Но три из четырех уже вынуждены были ввести в бой", — пояснил Жданов.

