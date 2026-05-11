Путін остаточно обдурив всіх з "режимом тиші": озвучено нову небезпеку для стратегічного міста

На Покровському напрямку жодного фактичного "режиму тиші" не спостерігалося — бойові зіткнення між українськими силами та російськими підрозділами тривали без перерв. Про це розповів речник окремого штурмового полку "Скеля" з позивним "Письменник".

За його словами, протягом останніх днів противник не припиняв активних дій: продовжував підтягувати піхотні групи малими підрозділами, намагався закріплюватися на окремих ділянках і проводив локальні штурми. Найбільш напружена ситуація зберігалася в районах Покровська, Гришина, Родинського, Білицького та Удачного, де фіксувалися постійні бойові контакти.

Окупаційні війська також активно застосовували важке озброєння — керовані авіаційні бомби, артилерію та міномети. Водночас військові відзначають, що інтенсивність вогневого впливу могла бути дещо нижчою порівняно з періодом до заявленого Росією "перемир’я", однак це не змінило загального характеру бойових дій.

Окремо наголошується, що в районі села Гришине бої мають особливо затяжний характер і тривають уже понад місяць, що свідчить про спроби противника поступово тиснути на українську оборону.

Українські військові також повідомляють про спроби російських підрозділів створити пропагандистські "візуальні образи" напередодні 9 травня, зокрема шляхом встановлення прапорів у прифронтовій зоні. Однак такі групи були оперативно виявлені та знищені.

У Генштабі ЗСУ підтверджують, що оголошені Росією "режими тиші" фактично не дотримувалися. Лише за одну добу, включно з періодом так званого "перемир’я", зафіксовано десятки атак по всій лінії фронту, з найбільшим тиском саме на Покровському напрямку. Подібна ситуація повторилася і наступного дня, коли інтенсивність штурмових дій залишалася високою, попри відсутність наступальної активності на окремих ділянках фронту.

