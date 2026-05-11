Європа змусить Путіна піти на мир з Україною вже влітку: на Заході приголомшили заявою

Брюссель готує новий пакет обмежень проти Росії, і цього разу головний фокус спрямований на так званий "тіньовий флот" — мережу суден, що використовується для прихованого транспортування російської нафти по глобальних маршрутах. Як пише Politico, у ЄС вважають, що перекриття цього каналу дозволить суттєво скоротити доходи Кремля та посилити економічний тиск на Володимира Путіна, змушуючи його відмовлятися від жорстких умов у можливих мирних переговорах щодо України.

Очікується, що новий, вже 21-й пакет санкцій можуть ухвалити наприкінці червня або на початку липня. Окрім судноплавства, під обмеження планують підвести російські банки, фінансові структури, підприємства оборонного сектору, а також компанії, які беруть участь у вивезенні та продажу українського зерна, вкраденого з окупованих територій.

Окремо в Брюсселі обговорюють розширення раніше заблокованих ініціатив, зокрема через позицію окремих країн ЄС. Серед можливих кроків — персональні санкції проти представників Російської православної церкви, включно з її керівництвом, яке вважається близьким до російської влади. Також знову розглядається ідея обмеження морських перевезень для російських суден, яка раніше наштовхувалася на спротив окремих держав-членів.

У європейських інституціях підкреслюють, що нинішній момент є сприятливим для посилення тиску. На їхню думку, російська економіка переживає один із найскладніших періодів від початку війни: інфляційний тиск, структурні проблеми та наслідки санкцій суттєво обмежують її стійкість. У цьому контексті в ЄС закликають партнерів по G7 не послаблювати санкційний режим, а навпаки — посилювати його.

Водночас у Брюсселі відзначають і посилення позицій України: фінансова підтримка з боку ЄС, розвиток власного оборонного виробництва та вплив на ситуацію на фронті формують нову динаміку, яка, на думку чиновників, може вплинути на загальний перебіг конфлікту.

Нагадаємо, "Коментарі" вже писали, що посилення можливостей України щодо завдання ударів на великій відстані суттєво ускладнило становище Кремля. Дрони та інші засоби ураження ЗСУ дедалі частіше вражають не лише військові об'єкти та логістичну інфраструктуру РФ, а й символічні елементи державної системи, що підриває відчуття безпеки всередині країни. Події навколо 9 травня стали показовим прикладом цих змін.