Европа заставит Путина пойти на мир с Украиной уже летом: на Западе ошеломили заявлением

Брюссель готовит новый пакет ограничений против России, и на этот раз главный фокус направлен на так называемый "теневой флот" — сеть судов, используемую для скрытой транспортировки российской нефти по глобальным маршрутам. Как пишет Politico, в ЕС считают, что перекрытие этого канала позволит существенно сократить доходы Кремля и усилить экономическое давление на Владимира Путина, заставляя его отказываться от жестких условий в возможных мирных переговорах по Украине.

Фото: из открытых источников

Ожидается, что новый, уже 21-й пакет санкций, могут быть приняты в конце июня или начале июля. Кроме судоходства под ограничения планируют подвести российские банки, финансовые структуры, предприятия оборонного сектора, а также компании, участвующие в вывозе и продаже украинского зерна, украденного с оккупированных территорий.

Отдельно в Брюсселе обсуждается расширение ранее заблокированных инициатив, в частности, из-за позиции отдельных стран ЕС. Среди возможных шагов — персональные санкции против представителей Русской православной церкви, включая ее руководство, которое считается близким к российским властям. Также вновь рассматривается идея ограничения морских перевозок для российских судов, ранее наталкивавшаяся на сопротивление отдельных государств-членов.

В европейских институтах подчеркивают, что нынешний момент благоприятный для усиления давления. По их мнению, российская экономика переживает один из самых сложных периодов начала войны: инфляционное давление, структурные проблемы и последствия санкций существенно ограничивают ее устойчивость. В этом контексте в ЕС призывают партнеров по G7 не ослаблять санкционный режим, а наоборот усиливать его.

В то же время, в Брюсселе отмечают и усиление позиций Украины: финансовая поддержка со стороны ЕС, развитие собственного оборонного производства и влияние на ситуацию на фронте формируют новую динамику, которая, по мнению чиновников, может повлиять на общее течение конфликта.

Напомним, "Комментарии" уже писали , что усиление возможностей Украины по нанесению ударов на большом расстоянии существенно усложнило положение Кремля. Дроны и другие средства поражения ВСУ все чаще поражают не только военные объекты и логистическую инфраструктуру РФ, но и символические элементы государственной системы, что подрывает чувство безопасности внутри страны. События вокруг 9 мая явились показательным примером этих изменений.