На Покровском направлении никакого фактического "режима тишины" не наблюдалось – боевые столкновения между украинскими силами и российскими подразделениями продолжались без перерывов. Об этом рассказал спикер отдельного штурмового полка "Скала" с позывным "Писатель".

По его словам, в последние дни противник не прекращал активных действий: продолжал подтягивать пехотные группы малыми подразделениями, пытался закрепляться на отдельных участках и проводил локальные штурмы. Более напряженная ситуация сохранялась в районах Покровска, Гришина, Родинского, Белицкого и Удачного, где фиксировались неизменные боевые контакты.

Оккупационные войска также активно применяли тяжелое вооружение – управляемые авиационные бомбы, артиллерию и минометы. В то же время, военные отмечают, что интенсивность огневого воздействия могла быть несколько ниже по сравнению с периодом до заявленного Россией "перемирия", однако это не изменило общего характера боевых действий.

Отдельно отмечается, что в районе села Гришино бои носят особо затяжной характер и продолжаются уже более месяца, что свидетельствует о попытках противника постепенно давить на украинскую оборону.

Украинские военные также сообщают о попытках российских подразделений создать пропагандистские "визуальные образы" накануне 9 мая, в частности, путем установления флагов в прифронтовой зоне. Однако такие группы были оперативно обнаружены и уничтожены.

В Генштабе ВСУ подтверждают, что объявленные Россией "режимы тишины" фактически не соблюдали. Только за одни сутки, включая период так называемого "перемирия", зафиксированы десятки атак по всей линии фронта, с наибольшим давлением именно на Покровском направлении. Подобная ситуация повторилась и на следующий день, когда интенсивность штурмовых действий оставалась высокой, несмотря на отсутствие наступательной активности на отдельных участках фронта.

