Путін остаточно догрався: стало відомо про страшну проблему диктатора через війну в Україні

Кремлівський диктатор Володимир Путін може готувати розширення мобілізації, оскільки традиційні методи рекрутингу вже не дають бажаного результату. Проблеми виникли навіть із залученням іноземців до війська.

"Багато чого залежить від того, скількох людей хочуть мобілізувати", — заявив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

Водночас він підкреслив, що при нинішній інтенсивності боїв Україна завдає ворогу суттєвих втрат.

За приблизними підрахунками, Росія щороку втрачає на війні близько 300–400 тисяч осіб. У 2025 році Кремль зміг поставити у стрій аналогічну кількість бійців за допомогою рекрутингу. Проте у 2026 році виникла серйозна проблема: у Путіна вже немає достатніх коштів, аби "купити" нових 400 тисяч солдатів.

"Скоріш за все, це ключова проблема Путіна. Він не хоче платити, російська економіка вже 'кульгає'. Розуміючи всі ці тенденції, Кремль може почати механізм призову — примусової мобілізації", — пояснив Світан.

Водночас експерт вважає, що мобілізація навряд чи дозволить набрати більше ніж 400 тисяч людей.

"Єдина відмінність буде у тому, що їм не заплатять грошей. Для цього видадуть спеціальний наказ про призов резервістів, тому кількість росіян на фронті суттєво не зміниться", — додав він.

