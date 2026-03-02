Це змінить абсолютно все: озвучено терміновий прогноз про ставлення США до війни в Україні

Попри стриманий оптимізм української влади щодо можливого наближення завершення війни, на практиці дипломатична та військово-політична картина виглядає значно заплутанішою. Таку думку висловив військовий аналітик і колишній співробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, гучні формулювання про "початок завершення" бойових дій радше мають символічний характер, адже ніхто не може чітко визначити часові межі цього процесу. Будь-який тривалий шлях стартує з першого кроку, однак скільки саме доведеться пройти — питання відкрите.

Фото: з відкритих джерел

Експерт звертає увагу, що перемовини з Росією, які відбуваються за посередництва Сполучених Штатів, поки не демонструють відчутного прогресу. Раніше існували очікування, що Дональд Трамп завдяки своїй публічності та нестандартним підходам зможе чинити однаковий тиск як на Москву, так і на Київ, стимулюючи сторони до припинення бойових дій. Втім, наразі, за оцінками аналітика, основний пресинг відчуває саме українська сторона.

Окремо він згадав ініціативу сенатора Ліндсі Грем щодо запровадження 500-відсоткових мит проти Росії, яка тривалий час не отримує необхідної підтримки в американському парламенті.

На переконання Ступака, вагомі зрушення можливі лише після виборів до Конгресу США восени 2026 року. Саме тоді баланс сил у Вашингтоні може змінитися на користь політиків, які послідовно підтримують Україну.

"Лише тоді, ймовірно, ситуація може піти іншим шляхом. До червня ж не варто розраховувати на будь-які зрушення. Я дуже хочу, щоб війна завершилася, але наразі немає жодних подій чи передумов, які б свідчили про її швидке закінчення", — підсумував він.

Нагадаємо, "Коментарі" вже писали, що президент США Дональд Трамп продовжує робити спроби переконати Володимира Путіна зупинити війну, спрямовану на руйнування української державності.