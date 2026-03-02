logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Это изменит абсолютно все: озвучен срочный прогноз об отношении США к войне в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Это изменит абсолютно все: озвучен срочный прогноз об отношении США к войне в Украине

Переговоры с Россией не приносят результатов, а существенные изменения возможны только после политических изменений в США, отметил Иван Ступак.

2 марта 2026, 08:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Несмотря на сдержанный оптимизм украинской власти по поводу возможного приближения завершения войны, на практике дипломатическая и военно-политическая картина выглядит более запутанной. Такое мнение высказал военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, громкие формулировки о "начале завершения" боевых действий скорее носят символический характер, ведь никто не может четко определить временные рамки этого процесса. Любой длительный путь стартует с первого шага, однако, сколько именно придется пройти — вопрос открыт.

Это изменит абсолютно все: озвучен срочный прогноз об отношении США к войне в Украине

Фото: из открытых источников

Эксперт обращает внимание, что переговоры с Россией, которые проходят при посредничестве Соединенных Штатов, пока не демонстрируют ощутимого прогресса. Ранее существовали ожидания, что Дональд Трамп благодаря своей публичности и нестандартным подходам сможет оказывать одинаковое давление как на Москву, так и Киев, стимулируя стороны к прекращению боевых действий. Впрочем, по оценкам аналитика, основной прессинг чувствует именно украинская сторона.

Отдельно он упомянул инициативу сенатора Линдси Грэм по введению 500-процентных пошлин против России, длительно не получающей необходимой поддержки в американском парламенте.

По мнению Ступака, весомые сдвиги возможны только после выборов в Конгресс США осенью 2026 года. В это время баланс сил в Вашингтоне может измениться в пользу политиков, последовательно поддерживающих Украину.

"Лишь тогда, вероятно, ситуация может пойти другим путем. До июня же не стоит рассчитывать на какие-либо сдвиги. Я очень хочу, чтобы война завершилась, но пока нет никаких событий или предпосылок, свидетельствующих о ее скором окончании", — подытожил он.

Напомним, "Комментарии" уже писали , что президент США Дональд Трамп продолжает предпринимать попытки убедить Владимира Путина остановить войну, направленную на разрушение украинской государственности.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://glavred.net/war/situaciya-s-podderzhkoy-ssha-mozhet-rezko-izmenitsya-nazvana-reshayushchaya-data-10745159.html
Теги:

Новости

Все новости