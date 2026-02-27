На Заході вказали на дві страшні помилки Трампа у спілкуванні з Путіним: про що мова

Рубрики
Клименко Елена
Президент США Дональд Трамп продовжує робити спроби переконати Володимира Путіна зупинити війну, спрямовану на руйнування української державності. Однак, на думку оглядача The Washington Post Джорджа Ф. Вілла, у підході Трампа є дві серйозні помилки: він недооцінює виснаження російської армії та економіки і водночас сприймає її як "непереможну", закликаючи Захід готуватися до ймовірного конфлікту з Росією замість того, щоб підтримувати Україну у виснаженні сил агресора.
За словами Вілла, Трамп не усвідомлює, що чим більше ресурсів і життів солдатів Росія втрачає на війні в Україні, тим сильніше Путін прагне перемоги, намагаючись виправити свої помилки та показати власну міць.
"Ця війна мала продемонструвати могутність Росії та нібито слабкість України, яку Кремль розглядав як сурогатну націю. Насправді ж вона виявила величезний розрив між амбіціями Москви та реальними можливостями держави, одночасно стимулюючи зростання українського націоналізму", — наголошує аналітик.
Вілл зазначає, що політика Трампа щодо НАТО є помилковою: заклики до збільшення витрат на озброєння та безпеку для підготовки до потенційного протистояння з Росією можуть не тільки відвертати партнерів від реальної підтримки України, а й зменшувати ефективність стратегії, яка полягає у поступовому виснаженні російської армії та економіки. На думку експерта, правильним підходом було б дозволити Україні продовжувати виснаження Росії, що створює тиск на Кремль і мінімізує загрозу для Європи та США.
