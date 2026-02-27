logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією На Заході вказали на дві страшні помилки Трампа у спілкуванні з Путіним: про що мова
commentss НОВИНИ Всі новини

На Заході вказали на дві страшні помилки Трампа у спілкуванні з Путіним: про що мова

Трамп не розуміє, що втрати Путіна лише підсилюють його прагнення перемоги

27 лютого 2026, 16:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп продовжує робити спроби переконати Володимира Путіна зупинити війну, спрямовану на руйнування української державності. Однак, на думку оглядача The Washington Post Джорджа Ф. Вілла, у підході Трампа є дві серйозні помилки: він недооцінює виснаження російської армії та економіки і водночас сприймає її як "непереможну", закликаючи Захід готуватися до ймовірного конфлікту з Росією замість того, щоб підтримувати Україну у виснаженні сил агресора.

На Заході вказали на дві страшні помилки Трампа у спілкуванні з Путіним: про що мова

Фото: з відкритих джерел

За словами Вілла, Трамп не усвідомлює, що чим більше ресурсів і життів солдатів Росія втрачає на війні в Україні, тим сильніше Путін прагне перемоги, намагаючись виправити свої помилки та показати власну міць.

"Ця війна мала продемонструвати могутність Росії та нібито слабкість України, яку Кремль розглядав як сурогатну націю. Насправді ж вона виявила величезний розрив між амбіціями Москви та реальними можливостями держави, одночасно стимулюючи зростання українського націоналізму", — наголошує аналітик. 

Вілл зазначає, що політика Трампа щодо НАТО є помилковою: заклики до збільшення витрат на озброєння та безпеку для підготовки до потенційного протистояння з Росією можуть не тільки відвертати партнерів від реальної підтримки України, а й зменшувати ефективність стратегії, яка полягає у поступовому виснаженні російської армії та економіки. На думку експерта, правильним підходом було б дозволити Україні продовжувати виснаження Росії, що створює тиск на Кремль і мінімізує загрозу для Європи та США.

Портал "Коментарі" вже писав, що Європейська комісія привітала ініціативу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо направлення моніторингової місії в Україну для перевірки стану нафтопроводу "Дружба" та готовність прийняти її висновки. Про це повідомила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини