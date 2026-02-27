Президент США Дональд Трамп продовжує робити спроби переконати Володимира Путіна зупинити війну, спрямовану на руйнування української державності. Однак, на думку оглядача The Washington Post Джорджа Ф. Вілла, у підході Трампа є дві серйозні помилки: він недооцінює виснаження російської армії та економіки і водночас сприймає її як "непереможну", закликаючи Захід готуватися до ймовірного конфлікту з Росією замість того, щоб підтримувати Україну у виснаженні сил агресора.

Фото: з відкритих джерел

За словами Вілла, Трамп не усвідомлює, що чим більше ресурсів і життів солдатів Росія втрачає на війні в Україні, тим сильніше Путін прагне перемоги, намагаючись виправити свої помилки та показати власну міць.

"Ця війна мала продемонструвати могутність Росії та нібито слабкість України, яку Кремль розглядав як сурогатну націю. Насправді ж вона виявила величезний розрив між амбіціями Москви та реальними можливостями держави, одночасно стимулюючи зростання українського націоналізму", — наголошує аналітик.

Вілл зазначає, що політика Трампа щодо НАТО є помилковою: заклики до збільшення витрат на озброєння та безпеку для підготовки до потенційного протистояння з Росією можуть не тільки відвертати партнерів від реальної підтримки України, а й зменшувати ефективність стратегії, яка полягає у поступовому виснаженні російської армії та економіки. На думку експерта, правильним підходом було б дозволити Україні продовжувати виснаження Росії, що створює тиск на Кремль і мінімізує загрозу для Європи та США.

