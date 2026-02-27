Президент США Дональд Трамп продолжает предпринимать попытки убедить Владимира Путина остановить войну, направленную на разрушение украинской государственности. Однако, по мнению обозревателя The Washington Post Джорджа Ф. Вилла, в подходе Трампа есть две серьезные ошибки: он недооценивает истощение российской армии и экономики и одновременно воспринимает ее как "непобедимую", призывая Запад готовиться к вероятному конфликту с Россией вместо того, чтобы поддерживать Украину в истощении силагресора.

Фото: из открытых источников

По словам Вилла, Трамп не осознает, что чем больше ресурсов и жизней солдат Россия теряет на войне в Украине, тем сильнее Путин стремится к победе, пытаясь исправить свои ошибки и показать собственную мощь.

"Эта война должна продемонстрировать могущество России и якобы слабость Украины, которую Кремль рассматривал как суррогатную нацию. На самом же деле она обнаружила огромный разрыв между амбициями Москвы и реальными возможностями государства, одновременно стимулируя рост украинского национализма", — отмечает аналитик.

Уилл отмечает, что политика Трампа в отношении НАТО ошибочна: призывы к увеличению расходов на вооружение и безопасность для подготовки к потенциальному противостоянию с Россией могут не только отвращать партнеров от реальной поддержки Украины, но и уменьшать эффективность стратегии, которая заключается в постепенном истощении российской армии и экономики. По мнению эксперта, правильным подходом было позволить Украине продолжать истощение России, что создает давление на Кремль и минимизирует угрозу для Европы и США.

Портал "Комментарии" уже писал, что Европейская комиссия приветствовала инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по направлению мониторинговой миссии в Украину для проверки состояния нефтепровода "Дружба" и готовности принять ее выводы. Об этом сообщила спикер Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.