Путин окончательно доигрался: стало известно о страшной проблеме диктатора из-за войны в Украине
Путин окончательно доигрался: стало известно о страшной проблеме диктатора из-за войны в Украине

Россия пополняет войска мобилизацией и вербовкой из тюрем и университетов, но это может вызвать недовольство и ослабить армию.

2 марта 2026, 08:55
Автор:
avatar

Клименко Елена

Кремлевский диктатор Владимир Путин может готовить расширение мобилизации, поскольку традиционные методы рекрутинга уже не приносят желаемого результата. Проблемы возникли даже с привлечением иностранцев в армию.

Путин окончательно доигрался: стало известно о страшной проблеме диктатора из-за войны в Украине

Фото: из открытых источников

"Многое зависит от того, скольких людей хотят мобилизовать", — заявил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

В то же время он подчеркнул, что при нынешней интенсивности боев Украина наносит врагу существенные потери.

По приблизительным подсчетам, Россия ежегодно теряет на войне около 300-400 тысяч человек. В 2025 году Кремль смог поставить в строй аналогичное количество бойцов с помощью рекрутинга. Однако в 2026 году возникла серьезная проблема: у Путина уже нет достаточных средств, чтобы купить новые 400 тысяч солдат.

"Скорее всего, это ключевая проблема Путина. Он не хочет платить, российская экономика уже хромает. Понимая все эти тенденции, Кремль может начать механизм призыва — принудительной мобилизации", — объяснил Свитан.

В то же время эксперт считает, что мобилизация вряд ли позволит набрать более 400 тысяч человек.

"Единственное отличие будет в том, что им не заплатят денег. Для этого выдадут специальный приказ о призыве резервистов, поэтому количество россиян на фронте существенно не изменится", — добавил он.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на сдержанный оптимизм украинской власти по поводу возможного приближения завершения войны, на практике дипломатическая и военно-политическая картина выглядит более запутанной. Такое мнение высказал военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.



Источник: https://24tv.ua/mobilizatsiya-rosiyi-yaka-nova-problema-vinikla-putina_n3019357
