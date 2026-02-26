Путін остаточно дістав Європу: озвучено жорсткий ультиматум щодо негайного покарання РФ

Президентка Європарламенту Роберта Мецола закликала країни Європейського Союзу до рішучих і оперативних дій проти російського тіньового флоту, який використовується для обходу санкцій і фінансування війни в Україні. В інтерв’ю Sky News вона підкреслила, що Брюссель не може ігнорувати морські схеми Кремля, які дозволяють Москві продовжувати поставки ресурсів і надходження коштів для ведення бойових дій.

Фото: з відкритих джерел

Мецола наголосила на необхідності тіснішої координації між країнами ЄС для контролю за суднами, що перевозять нелегальні товари.

"Ми все ще маємо зробити більше щодо тіньового флоту, більше суден потрібно конфіскувати", — заявила вона.

Вона також звернула увагу на практику швидкої зміни прапорів російських суден, які перереєстровуються з однієї юрисдикції в іншу "незаконним чином". За її словами, такі дії свідчать про необхідність більш рішучих заходів.

"Я думаю, що ми добре працюємо, але нам потрібно працювати ще краще", — зазначила вона.

Крім того, президентка Європарламенту підкреслила потребу у посиленні санкцій.

"Для нас будь-яка можливість того, що Росія продовжуватиме вести війну проти України та проти Європи в цілому, використовуючи кошти, які могли б ненавмисно або явно надходити з Європейського Союзу, є неприйнятною", — додала Мецола.

