Путин окончательно получил Европу: озвучен жесткий ультиматум относительно немедленного наказания РФ

Президент Европарламента Роберта Мецола призвала страны Европейского Союза к решительным и оперативным действиям против российского теневого флота, который используется для обхода санкций и финансирования войны в Украине. В интервью Sky News она подчеркнула, что Брюссель не может игнорировать морские схемы Кремля, позволяющие Москве продолжать поставки ресурсов и поступление средств для ведения боевых действий.

Фото: из открытых источников

Мецола отметила необходимость более тесной координации между странами ЕС для контроля за судами, перевозящими нелегальные товары.

"Мы все еще должны сделать больше относительно теневого флота, больше судов нужно конфисковать", — заявила она.

Она также обратила внимание на практику быстрой смены флагов российских судов, которые перерегистрируются из одной юрисдикции в другую "незаконным образом". По ее словам, такие действия свидетельствуют о необходимости более решительных мер.

"Я думаю, что мы хорошо работаем, но нам нужно работать еще лучше", – отметила она.

Кроме того, президент Европарламента подчеркнула потребность в усилении санкций.

"Для нас любая возможность того, что Россия будет продолжать вести войну против Украины и против Европы в целом, используя средства, которые могли бы нечаянно или явно поступать из Европейского Союза, неприемлема", — добавила Мецола.

