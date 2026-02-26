Мирні переговори: у Держдепі зробили гучну заяву про позицію Трампа

Президент США Дональд Трамп прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні та вже доклав значних зусиль для цього, заявив глава Держдепу США Марко Рубіо. За його словами, американський лідер вклав чимало політичного капіталу в пошук шляхів мирного врегулювання конфлікту.

Фото: з відкритих джерел

Рубіо наголосив, що, попри певні досягнення у переговорах, Трамп відчуває розчарування через складність процесу.

"Він просто не розуміє, як дві країни в такій жорстокій, жахливій і кривавій війні не можуть домовитися, як її завершити... Стів (Віткофф) їздив не знаю скільки разів за власний кошт по всьому світу, щоб довести це до завершення. Тож у нас багато людей, які вклали чимало зусиль у це, і я думаю, ми досягли прогресу у звуженні питань, але деякі питання, на жаль, залишаються дуже, дуже складними", — підкреслив глава Держдепу.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що територіальні питання на переговорах у Женеві не будуть вирішені, але США прагнуть зупинити війну якомога швидше.

"Проблема полягає у тому, чи є політична воля, щоб зупинити цю війну, і у питанні територій. Це складно — це те, що ми маємо. Нічого нового, між нами, нічого нового. Вони спробують говорити завтра, і вони будуть говорити, я думаю, у перші дні березня на тристоронньому рівні. Я сподіваюсь, що у нас буде зустріч", — зазначив Зеленський.

Як вже писали "Коментарі", плани щодо введення миротворчих сил в Україну значною мірою залежать від схвалення російського диктатора Володимир Путін, пише британське видання The Telegraph. За даними європейських джерел, знайомих із перебігом переговорів, головним каменем спотикання залишаються післявоєнні гарантії безпеки для країн-учасниць.