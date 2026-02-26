logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.24

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Война в Украине: в Госдепе удивили заявлением о разочаровании Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Война в Украине: в Госдепе удивили заявлением о разочаровании Трампа

По словам главы Госдепа Марка Рубио, определенный прогресс есть, но остаются вопросы, требующие сложного решения

26 февраля 2026, 10:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп стремится к скорейшему завершению войны в Украине и уже приложил значительные усилия для этого, заявил глава Госдепа США Марко Рубио. По его словам, американский лидер вложил немало политического капитала в поиск путей мирного урегулирования конфликта.

Война в Украине: в Госдепе удивили заявлением о разочаровании Трампа

Фото: из открытых источников

Рубио подчеркнул, что несмотря на определенные достижения в переговорах, Трамп испытывает разочарование из-за сложности процесса.

"Он просто не понимает, как две страны в такой жестокой, ужасной и кровавой войне не могут договориться, как ее завершить... Стив (Виткофф) ездил не знаю сколько раз за свой счет по всему миру, чтобы довести это до завершения. Так что у нас много людей, которые вложили немало усилий в мы, но я К сожалению, остаются очень, очень сложными", — подчеркнул глава Госдепа.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что территориальные вопросы на переговорах в Женеве не будут решены, но США стремятся остановить войну как можно скорее.

"Проблема заключается в том, есть ли политическая воля, чтобы остановить эту войну, и в вопросе территорий. Это сложно — это то, что у нас есть. Ничего нового, между нами, ничего нового. Они попытаются говорить завтра, и они будут говорить, я думаю, в первые дни марта на трехстороннем уровне. Я надеюсь, что у нас будет встреча".

Как уже писали "Комментарии", планы по введению миротворческих сил в Украину в значительной степени зависят от одобрения российского диктатора Владимира Путина, пишет британское издание The Telegraph. По данным европейских источников, знакомых с ходом переговоров, главным камнем преткновения остаются послевоенные гарантии безопасности для стран-участниц.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости