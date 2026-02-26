Война в Украине: в Госдепе удивили заявлением о разочаровании Трампа

Президент США Дональд Трамп стремится к скорейшему завершению войны в Украине и уже приложил значительные усилия для этого, заявил глава Госдепа США Марко Рубио. По его словам, американский лидер вложил немало политического капитала в поиск путей мирного урегулирования конфликта.

Фото: из открытых источников

Рубио подчеркнул, что несмотря на определенные достижения в переговорах, Трамп испытывает разочарование из-за сложности процесса.

"Он просто не понимает, как две страны в такой жестокой, ужасной и кровавой войне не могут договориться, как ее завершить... Стив (Виткофф) ездил не знаю сколько раз за свой счет по всему миру, чтобы довести это до завершения. Так что у нас много людей, которые вложили немало усилий в мы, но я К сожалению, остаются очень, очень сложными", — подчеркнул глава Госдепа.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что территориальные вопросы на переговорах в Женеве не будут решены, но США стремятся остановить войну как можно скорее.

"Проблема заключается в том, есть ли политическая воля, чтобы остановить эту войну, и в вопросе территорий. Это сложно — это то, что у нас есть. Ничего нового, между нами, ничего нового. Они попытаются говорить завтра, и они будут говорить, я думаю, в первые дни марта на трехстороннем уровне. Я надеюсь, что у нас будет встреча".

Как уже писали "Комментарии", планы по введению миротворческих сил в Украину в значительной степени зависят от одобрения российского диктатора Владимира Путина, пишет британское издание The Telegraph. По данным европейских источников, знакомых с ходом переговоров, главным камнем преткновения остаются послевоенные гарантии безопасности для стран-участниц.