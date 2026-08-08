Путін особисто поговорив із «мертвим» командиром: у США виявили дивність у доповіді Кремля

У Кремлі опублікували стенограму телефонної розмови Володимира Путіна з нібито командиром 76-ї гвардійської дивізії ВДВ, який доповідав президентові РФ про ситуацію на фронті. Проте Інститут вивчення війни (ISW) виявив у цій історії настільки серйозні нестикування, що поставив під сумнів справжність розмови.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Чоловік на опублікованому записі представляється полковником Шихабідовим і стверджує, що російські підрозділи нібито захопили Покровськ, Гришине, Новоолександрівку, Василівку та Шевченка. Він також запевняє Путіна, що дивізія зможе виконати поставлені завдання у встановлений термін.

Проте аналітики ISW зазначають: російські джерела повідомляли про смерть офіцера з таким прізвищем ще у травні 2025 року. При цьому нинішнім командиром 76 дивізії називається Денис Шишов. Це ставить під сумнів не лише особистість співрозмовника Путіна, а й достовірність усієї опублікованої Кремлем інформації.

Не менш проблемними виглядають заяви про стрімке просування російських військ. За даними ISW, у червні РФ втратила 2,23 кв. км у тактичному районі Добропілля, а у липні змогла просунутися там на 34,67 кв. км. В операційному районі Покровська російські війська у червні втратили 3,12 кв. км, а липні просунулися на 45,96 кв. км.

Хоча темпи просування у липні справді зросли, американські аналітики вважають їх недостатніми для захоплення решти Донецької області до встановленого Путіним терміну — 31 грудня 2026 року. Тому захоплення всієї лінії українських укріплених міст Донбасу найближчим часом ISW вважає вкрай малоймовірним.

Окремо аналітики звертають увагу на сам факт передбачуваної прямої розмови Путіна з командиром тактичного рівня. Російський президент зазвичай отримує інформацію через вище військове керівництво і рідко спілкується безпосередньо з командирами підрозділів.

В ISW припускають, що російські військові можуть надавати Путіну та вищому командуванню спотворену картину того, що відбувається на передовій. А очевидна помилка з ідентифікацією співрозмовника лише посилює питання достовірності російських доповідей щодо ситуації на фронті.

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