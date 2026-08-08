Путин лично поговорил с «мертвым» командиром: в США обнаружил странность в докладе Кремля

В Кремле опубликовали стенограмму телефонного разговора Владимира Путина с якобы командиром 76-й гвардейской дивизии ВДВ, который докладывал президенту РФ о ситуации на фронте. Однако Институт изучения войны (ISW) обнаружил в этой истории настолько серьезные несостыковки, что поставил под сомнение подлинность разговора.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Мужчина на опубликованной записи представляется полковником Шихабидовым и утверждает, что российские подразделения якобы захватили Покровск, Гришино, Новоалександровку, Васильевку и Шевченко. Он также заверяет Путина, что дивизия сможет выполнить поставленные задачи в установленные сроки.

Однако аналитики ISW отмечают: российские источники сообщали о смерти офицера с такой фамилией еще в мае 2025 года. При этом нынешним командиром 76-й дивизии называется Денис Шишов. Это ставит под сомнение не только личность собеседника Путина, но и достоверность всей опубликованной Кремлем информации.

Не менее проблемными выглядят заявления о стремительном продвижении российских войск. По данным ISW, в июне РФ потеряла 2,23 кв. км в тактическом районе Доброполья, а в июле смогла продвинуться там на 34,67 кв. км. В операционном районе Покровска российские войска в июне потеряли 3,12 кв. км, а в июле продвинулись на 45,96 кв. км.

Хотя темпы продвижения в июле действительно выросли, американские аналитики считают их недостаточными для захвата остальной части Донецкой области до установленного Путиным срока — 31 декабря 2026 года. Поэтому захват всей линии украинских укрепленных городов Донбасса в ближайшее время ISW считает крайне маловероятным.

Отдельно аналитики обращают внимание на сам факт предполагаемого прямого разговора Путина с командиром тактического уровня. Российский президент обычно получает информацию через высшее военное руководство и редко общается непосредственно с командирами подразделений.

В ISW допускают, что российские военные могут предоставлять Путину и высшему командованию искаженную картину происходящего на передовой. А очевидная ошибка с идентификацией собеседника лишь усиливает вопросы к достоверности российских докладов о ситуации на фронте.

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