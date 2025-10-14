Путін опинився у глухому куті: озвучено неоднозначний прогноз подальших дій диктатора в Україні

Російський диктатор Володимир Путін не готовий ані до загальної мобілізації, ані до переходу в режим "тотальної війни". Він уникає не лише масштабного призову, а й економічної чи суспільної мобілізації, побоюючись нестабільності всередині самої Росії, зазначив німецький політолог та соціолог Ігор Ейдман

Фото: з відкритих джерел

За його словами, збройного потенціалу, яким наразі володіє РФ, недостатньо для перелому ситуації на фронті.

"Путін не може ефективно воювати в Україні з тими ресурсами, що є зараз. Він боїться повністю переключити країну на військові рейки — не лише через страх перед реакцією населення, а й через власну неспроможність діяти як лідер тотальної війни", — підкреслив експерт.

На думку Ейдмана, для ведення справжньої тотальної війни потрібна енергія, харизма та рішучість — якості, якими Путін не володіє. Він не здатен стати умовним "російським Гітлером", попри намагання розіграти агресивну карту.

Сьогоднішня стратегія Путіна більше нагадує імітацію дій, ніж реальне військове планування. Як зазначає політолог, диктатор намагається залякати Захід — не стільки на полі бою в Україні, скільки через погрози "другого фронту".

"Путін опинився в глухому куті. І це визнають навіть його прибічники. Він не може переламати ситуацію в Україні, тому почав створювати ілюзію загрози Європі, сподіваючись, що європейські держави злякаються й зменшать підтримку Києва", — пояснив Ейдман.

Проте такий підхід не дає бажаного результату: Захід не демонструє паніки, а поступово адаптується до нової реальності. Як приклад, у Німеччині дозволили збивати ворожі дрони над військовими об’єктами — ознака готовності до оборони.

