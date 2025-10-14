logo_ukra

Війна з Росією Путін опинився у глухому куті: озвучено неоднозначний прогноз подальших дій диктатора в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін опинився у глухому куті: озвучено неоднозначний прогноз подальших дій диктатора в Україні

Глава Кремля не володіє необхідними ресурсами для активного продовження війни, а через страх перед наслідками уникає оголошення мобілізації, тому вирішив шукати альтернативні шляхи дій.

14 жовтня 2025, 08:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російський диктатор Володимир Путін не готовий ані до загальної мобілізації, ані до переходу в режим "тотальної війни". Він уникає не лише масштабного призову, а й економічної чи суспільної мобілізації, побоюючись нестабільності всередині самої Росії, зазначив німецький політолог та соціолог Ігор Ейдман

Путін опинився у глухому куті: озвучено неоднозначний прогноз подальших дій диктатора в Україні

Фото: з відкритих джерел

За його словами, збройного потенціалу, яким наразі володіє РФ, недостатньо для перелому ситуації на фронті.

"Путін не може ефективно воювати в Україні з тими ресурсами, що є зараз. Він боїться повністю переключити країну на військові рейки — не лише через страх перед реакцією населення, а й через власну неспроможність діяти як лідер тотальної війни", — підкреслив експерт. 

На думку Ейдмана, для ведення справжньої тотальної війни потрібна енергія, харизма та рішучість — якості, якими Путін не володіє. Він не здатен стати умовним "російським Гітлером", попри намагання розіграти агресивну карту.

Сьогоднішня стратегія Путіна більше нагадує імітацію дій, ніж реальне військове планування. Як зазначає політолог, диктатор намагається залякати Захід — не стільки на полі бою в Україні, скільки через погрози "другого фронту".

"Путін опинився в глухому куті. І це визнають навіть його прибічники. Він не може переламати ситуацію в Україні, тому почав створювати ілюзію загрози Європі, сподіваючись, що європейські держави злякаються й зменшать підтримку Києва", — пояснив Ейдман.

Проте такий підхід не дає бажаного результату: Захід не демонструє паніки, а поступово адаптується до нової реальності. Як приклад, у Німеччині дозволили збивати ворожі дрони над військовими об’єктами — ознака готовності до оборони.

Як вже писали "Коментарі", на Покровському напрямку зафіксовано помітне загострення: російські війська активізували наступальні дії, знову задіявши бронетехніку — що є рідкісним явищем за останні місяці, розповів командир взводу батальйону безпілотних систем "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади Гусь.



Джерело: https://24tv.ua/geopolitics/cherez-strah-ogoloshuvati-mobilizatsiyu-putin-vdavsya-do-inshoyi_n2932508
