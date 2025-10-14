Путин оказался в тупике: озвучен неоднозначный прогноз дальнейших действий диктатора в Украине

Российский диктатор Владимир Путин не готов ни к всеобщей мобилизации, ни к переходу в режим "тотальной войны". Он избегает не только масштабного призыва, но и экономической или общественной мобилизации, опасаясь нестабильности внутри самой России, отметил немецкий политолог и социолог Игорь Эйдман.

По его словам, вооруженного потенциала, которым сейчас владеет РФ, недостаточно для перелома ситуации на фронте.

"Путин не может эффективно воевать в Украине с теми ресурсами, которые есть сейчас. Он боится полностью переключить страну на военные рельсы — не только из-за страха перед реакцией населения, но и из-за собственной несостоятельности действовать как лидер тотальной войны", — подчеркнул эксперт.

По мнению Эйдмана, для ведения настоящей тотальной войны нужна энергия, харизма и решительность качества, которыми Путин не обладает. Он не способен стать условным "российским Гитлером", несмотря на попытки разыграть агрессивную карту.

Сегодняшняя стратегия Путина больше напоминает имитацию действий, чем реальное военное планирование. Как отмечает политолог, диктатор пытается запугать Запад — не столько на поле боя в Украине, сколько из-за угроз "второго фронта".

"Путин оказался в тупике. И это признают даже его сторонники. Он не может переломить ситуацию в Украине, поэтому начал создавать иллюзию угрозы Европе, надеясь, что европейские государства испугаются и снизят поддержку Киева", — пояснил Эйдман.

Однако такой подход не дает желаемого результата: Запад не демонстрирует паники, постепенно адаптируется к новой реальности. Как пример, в Германии позволили сбивать вражеские дроны над военными объектами – признак готовности к обороне.

