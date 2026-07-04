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Путін оголосив про захоплення Костянтинівки: Генштаб ЗСУ відреагував

Москва заявила про взяття стратегічного міста на Донеччині, проте українські військові стверджують, що Костянтинівка залишається під контролем Сил оборони

4 липня 2026, 12:04
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Кравцев Сергей

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що армія РФ нібито встановила контроль над Костянтинівкою на Донеччині. Відповідна заява прозвучала після доповіді начальника Генерального штабу Росії Валерія Герасимова, яка назвала місто одним із ключових укріплених районів української оборони. Проте українська сторона категорично спростувала ці твердження, назвавши їх черговою інформаційною операцією Кремля.

Путін оголосив про захоплення Костянтинівки: Генштаб ЗСУ відреагував

Бої за Костянтинівку. Фото: з відкритих джерел

За даними російських ЗМІ, Герасимов доповів Путіну про "успішне завершення операції", після чого глава Кремля назвав Костянтинівку важливим промисловим та транспортним вузлом Донбасу, заявивши, що її захоплення нібито має стратегічне значення. Після цього Міноборони РФ розповсюдило фото- та відеоматеріали, які, як стверджується, були зняті в місті.

Під час наради Путін також заявив про необхідність подальшого розширення так званої "буферної зони" вздовж російського кордону, пояснивши це ударами українських далекобійних засобів поразки територією РФ.

У Генеральному штабі Збройних Сил України цю інформацію назвали недостовірною. Спікер Генштабу майор Андрій Ковальов наголосив, що згідно з даними автоматизованої системи управління "Дзвін" та цифрової платформи DELTA Костянтинівка залишається під повним контролем українських підрозділів.

За його словами, угруповання військ "Схід" продовжує утримувати оборону як у самому місті, так і на його підступах. Російські диверсійні групи справді періодично намагаються проникнути до населеного пункту, проте всі подібні спроби припиняються українськими військовими.

Тільки за 3 липня, повідомив Ковальов, російські війська здійснили 11 штурмів на цьому напрямі, але досягти успіху не змогли. У Генштабі вважають, що заяви Кремля є частиною чергової кампанії щодо поширення дезінформації та створення ілюзії військових успіхів.

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Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/russian-defence-ministry-says-its-forces-captured-kostiantynivka-eastern-ukraine-2026-07-03/
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