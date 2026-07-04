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Путин объявил о захвате Константиновки: Генштаб ВСУ отреагировал

Москва заявила о взятии стратегического города в Донецкой области, однако украинские военные утверждают, что Константиновка остается под контролем Сил обороны

4 июля 2026, 12:04
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что армия РФ якобы установила контроль над Константиновкой Донецкой области. Соответствующее заявление прозвучало после доклада начальника Генерального штаба России Валерия Герасимова, который назвал город одним из ключевых укрепленных районов украинской обороны. Однако украинская сторона категорически опровергла эти утверждения, назвав их очередной информационной операцией Кремля.

Путин объявил о захвате Константиновки: Генштаб ВСУ отреагировал

Бои за Константиновку. Фото: из открытых источников

По данным российских СМИ, Герасимов доложил Путину об "успешном завершении операции", после чего глава Кремля назвал Константиновку важным промышленным и транспортным узлом Донбасса, заявив, что ее захват якобы имеет стратегическое значение. Вслед за этим Минобороны РФ распространило фото- и видеоматериалы, которые, как утверждается, были сняты в городе.

Во время совещания Путин также заявил о необходимости дальнейшего расширения так называемой "буферной зоны" вдоль российской границы, объяснив это ударами украинских дальнобойных средств поражения по территории РФ.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины эту информацию назвали недостоверной. Спикер Генштаба майор Андрей Ковалев подчеркнул, что согласно данным автоматизированной системы управления "Дзвін" и цифровой платформы DELTA Константиновка остается под полным контролем украинских подразделений.

По его словам, группировка войск "Восток" продолжает удерживать оборону как в самом городе, так и на его подступах. Российские диверсионные группы действительно периодически пытаются проникнуть в населенный пункт, однако все подобные попытки пресекаются украинскими военными.

Только за 3 июля, сообщил Ковалев, российские войска предприняли 11 штурмов на этом направлении, но добиться успеха не смогли. В Генштабе считают, что заявления Кремля являются частью очередной кампании по распространению дезинформации и созданию иллюзии военных успехов.

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Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/russian-defence-ministry-says-its-forces-captured-kostiantynivka-eastern-ukraine-2026-07-03/
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