Путін обирає ескалацію: озвучено страшний прогноз на 2026-2027 роки

Систематичні удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах спровокували серйозну кризу паливного ринку країни-агресора. Як повідомляє видання Financial Times, масштабні руйнування інфраструктури змусили Кремль вдатися до жорстких обмежень на продаж пального. Економічні збитки та черги на заправках розлютили Володимира Путіна, руйнуючи його головний міф про повну безпеку всередині Росії. Незалежні аналітики сходяться на думці, що така ситуація неминуче штовхає Москву до пошуку нових інструментів тиску. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, до яких рішень може вдатися Путін у війні проти України.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що Путін навряд чи піде на кроки, які можуть безпосередньо втягнути НАТО у війну. Натомість більш ймовірною виглядає асиметрична відповідь. Росія може збільшити кількість масованих ракетних і дронових атак по українських містах, енергетиці та логістиці. Також можливе посилення наступальних дій на окремих ділянках фронту, щоб продемонструвати внутрішній аудиторії військові успіхи попри проблеми в тилу. Водночас атаки на російську нафтову інфраструктуру вже довели свою ефективність. Якщо ця тенденція збережеться, Кремлю доведеться витрачати дедалі більше ресурсів на захист власної території. Це поступово змінює характер війни, адже боротьба точиться не лише на фронті, а й за стійкість економіки та військової логістики.

Чат-бот Gemini припускає, що ймовірні рішення Путіна навряд чи продемонструють унікальну тактику. Росія продовжуватиме масовані ракетні обстріли цивільної та критичної інфраструктури України. Можливе також посилення гібридних диверсій на території європейських країн, які допомагають Києву зброєю та розвідданими. Війна остаточно переходить у фазу взаємного виснаження глибоких тилів. Нафтова кампанія України довела свою ефективність, тому характер бойових дій залежатиме від швидкості поповнення українських запасів протиракетної оборони.

Чат-бот Deepseek зазначає, що, по-перше, це військова ескалація – посилення ударів по енергосистемі України у відповідь або навіть застосування ядерного шантажу для "заморожування" конфлікту на вигідних умовах. По-друге, внутрішня мобілізація ресурсів та посилення репресій для придушення невдоволення через дефіцит пального. По-третє, спроба досягти локальних військових успіхів на Донбасі, щоб представити їх як перемогу перед оголошенням про "припинення вогню".

Поточна ситуація – це гра з вогнем. Україна довела вразливість російської економіки, але Путін, загнаний в кут, обирає не поступки, а ризиковану ескалацію. Найімовірнішим сценарієм є не припинення війни, а її перехід у нову, ще більш жорстоку фазу взимку 2026-2027 років, де ставкою стане виживання енергосистем обох країн. Сподіватися, що паливна криза зламає волю Кремля, наївно – в історії Росії таке вже траплялося.

Відповіді чат-ботів загалом сходяться у тому, що удари по російських НПЗ стали фактором, який змушує Кремль переглядати тактику ведення війни. Найімовірнішою реакцією Москви називають не відмову від агресії, а посилення тиску на Україну через ракетні атаки, дії на фронті та гібридні операції. Водночас атаки на енергетичну інфраструктуру РФ показують, що війна поступово виходить за межі лінії зіткнення, а економічна стійкість сторін стає одним із ключових чинників майбутнього протистояння.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін піде ва-банк.



