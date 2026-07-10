Систематические удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам спровоцировали серьезный кризис топливного рынка страны-агрессора. Как сообщает издание Financial Times, масштабные разрушения инфраструктуры заставили Кремль прибегнуть к жестким ограничениям на продажу горючего. Экономический ущерб и очереди на заправках разозлили Владимира Путина, разрушая его главный миф о полной безопасности внутри России. Независимые аналитики сходятся во мнении, что такая ситуация неизбежно толкает Москву на поиск новых инструментов давления. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, к каким решениям может прибегнуть Путин в войне против Украины.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что Путин вряд ли пойдет на шаги, которые могут напрямую втянуть НАТО в войну. Вместо этого более вероятно выглядит асимметричный ответ. Россия может увеличить количество массированных ракетных и дроновых атак по украинским городам, энергетике и логистике. Также возможно усиление наступательных действий на отдельных участках фронта, чтобы продемонстрировать внутренней аудитории военные успехи, несмотря на проблемы в тылу. В то же время атаки на российскую нефтяную инфраструктуру уже доказали свою эффективность. Если эта тенденция сохранится, Кремлю придется тратить все большее количество ресурсов на защиту собственной территории. Это постепенно меняет характер войны, ведь борьба идет не только на фронте, но и за устойчивость экономики и военной логистики.

Чат-бот Gemini предполагает, что вероятные решения Путина вряд ли продемонстрируют уникальную тактику. Россия будет продолжать массированные ракетные обстрелы гражданской и критической инфраструктуры Украины. Возможно усиление гибридных диверсий на территории европейских стран, которые помогают Киеву оружием и разведданными. Война окончательно переходит в фазу взаимного истощения глубоких тылов. Нефтяная кампания Украины доказала свою эффективность, потому характер боевых действий будет зависеть от скорости пополнения украинских запасов противоракетной обороны.

Чат-бот Deepseek отмечает, что, во-первых, это военная эскалация – усиление ответных ударов по энергосистеме Украины или даже применение ядерного шантажа для "замораживания" конфликта на выгодных условиях. Во-вторых, внутренняя мобилизация ресурсов и усиление репрессий для подавления недовольства из-за дефицита топлива. В-третьих, попытка добиться локальных военных успехов на Донбассе, чтобы представить их как победу перед объявлением о "прекращении огня".

Текущая ситуация – это игра с огнем. Украина доказала уязвимость российской экономики, но Путин, загнанный в угол, выбирает не уступки, а рискованную эскалацию. Наиболее вероятным сценарием является не прекращение войны, а ее переход в новую, еще более жестокую фазу зимой 2026-2027 годов, где ставкой станет выживание энергосистем обеих стран. Надеяться, что топливный кризис сломит волю Кремля, наивно – в истории России такое уже случалось.

Ответы чат-ботов в целом сходятся в том, что удары по российским НПЗ стали фактором, заставляющим Кремль пересматривать тактику ведения войны. Вероятнейшей реакцией Москвы называют не отказ от агрессии, а усиление давления на Украину из-за ракетных атак, действий на фронте и гибридных операций. В то же время, атаки на энергетическую инфраструктуру РФ показывают, что война постепенно выходит за пределы линии столкновения, а экономическая устойчивость сторон становится одним из ключевых факторов будущего противостояния.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин пойдет ва-банк.



