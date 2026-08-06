Путін нищитиме Україну “балістичним дощем”: моторошний прогноз від ексміністра Кулеби

Російські війська завдають жахливих ударів по Києву та області балістичними ракетами. Президент України Володимир Зеленский пояснив, що ракет-перехоплювачів балістики немає і партнери поки не наважуються передати допомогу зі своїх запасів.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Колишній міністр МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що на цьому етапі війни, головна задача України, як країни, вижити під ударами російських балістичних ракет.

“Росія намацала слабке місце. Вони розуміють, що найближчим часом Україна ракет до систем Patriot не отримає в достатній кількості. Відповідно треба просто залити Україну балістичним дощем. Всі ресурси будуть кинуті на це”, — зазначив він.

За словами Кулеби, мета ворога — зламати українську економіку, українське суспільство і, як результат українську державу.

Ексміністр, відповідаючи на питання, чи варто виїжджати з Києва, зазначив, що найближчим часом не буде рішення щодо захисту українців та українських підприємств від російських балістичних атак. І наголосив, що люди самі вирішують, як їм діяти та далі керувати своїм життям.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, на думку політолога Володимира Цибулька, відсутність захисту — це промах саме Зеленського. Експерт зазначив, що Зеленський навіть на нараді з дипломатами почав апелювати до них, що вони повинні бігати і випрошувати ракети. Дипломати, пояснив Цибулько, можуть лише просувати думку про необхідність передачі ракет Україні, але ж все вирішується на найвищому політичному рівні. Також він пояснив, що причини дефіциту ракет до Patriot об’єктивні.