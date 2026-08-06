logo_ukra

BTC/USD

65242

ETH/USD

1931.04

USD/UAH

44.76

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін нищитиме Україну “балістичним дощем”: моторошний прогноз від ексміністра Кулеби
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін нищитиме Україну “балістичним дощем”: моторошний прогноз від ексміністра Кулеби

Колишній міністр МЗС Кулеба розповів, що Росія заливатиме “балістичним дощем”

6 серпня 2026, 15:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російські війська завдають жахливих ударів по Києву та області балістичними ракетами. Президент України Володимир Зеленский пояснив, що ракет-перехоплювачів балістики немає і партнери поки не наважуються передати допомогу зі своїх запасів.

Путін нищитиме Україну “балістичним дощем”: моторошний прогноз від ексміністра Кулеби

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Колишній міністр МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що на цьому етапі війни, головна задача України, як країни, вижити під ударами російських балістичних ракет. 

“Росія намацала слабке місце. Вони розуміють, що найближчим часом Україна ракет до систем Patriot не отримає в достатній кількості. Відповідно треба просто залити Україну балістичним дощем. Всі ресурси будуть кинуті на це”, — зазначив він. 

За словами Кулеби, мета ворога — зламати українську економіку, українське суспільство і, як результат українську державу.

Ексміністр, відповідаючи на питання, чи варто виїжджати з Києва, зазначив, що найближчим часом не буде рішення щодо захисту українців та українських підприємств від російських балістичних атак. І наголосив, що люди самі вирішують, як їм діяти та далі керувати своїм життям.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, на думку політолога Володимира Цибулька, відсутність захисту — це промах саме Зеленського. Експерт зазначив, що Зеленський навіть на нараді з дипломатами почав апелювати до них, що вони повинні бігати і випрошувати ракети. Дипломати, пояснив Цибулько, можуть лише просувати думку про необхідність передачі ракет Україні, але ж все вирішується на найвищому політичному рівні. Також він пояснив, що причини дефіциту ракет до Patriot об’єктивні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=F5u7MnLbIMY
Теги:

Новини

Всі новини