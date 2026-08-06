Путин будет уничтожать Украину "баллистическим дождем": жуткий прогноз от экс-министра Кулебы

Российские войска наносят ужасающие удары по Киеву и области баллистическими ракетами. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что ракет-перехватчиков баллистики нет и партнеры пока не решаются передать помощь со своих запасов.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Бывший министр МИД Дмитрий Кулеба отметил, что на этом этапе войны главная задача Украины, как страны, выжить под ударами российских баллистических ракет.

"Россия нащупала слабое место. Они понимают, что в ближайшее время Украина ракет к системам Patriot не получит в достаточном количестве. Соответственно, нужно просто залить Украину баллистическим дождем. Все ресурсы будут брошены на это", — отметил он.

По словам Кулебы, цель врага – сломать украинскую экономику, украинское общество и, как результат украинское государство.

Экс-министр, отвечая на вопрос, стоит ли выезжать из Киева, отметил, что в ближайшее время не будет решения защиты украинцев и украинских предприятий от российских баллистических атак. И подчеркнул, что люди сами решают, как им действовать и дальше руководить своей жизнью.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по мнению политолога Владимира Цыбулько, отсутствие защиты — это промах именно Зеленского. Эксперт отметил, что Зеленский даже на совещании с дипломатами начал апеллировать к ним, что они должны бегать и выпрашивать ракеты. Дипломаты, пояснил Цыбулько, могут лишь продвигать мнение о необходимости передачи ракет Украине, но все решается на самом высоком политическом уровне. Также он пояснил, что причины дефицита ракет в Patriot объективны.