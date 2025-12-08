Під час однієї з найпотужніших атак по території України російська армія витратила колосальну суму — близько 361 мільйона доларів. Ці кошти були спрямовані не на розвиток власної інфраструктури чи підтримку населення, а на удар по мирних містах та об’єктах критичної інфраструктури. Як підкреслюють у Силах оборони півдня, сума, яку Кремль спалює за кілька годин, могла б суттєво покращити життя мільйонів громадян РФ, якби влада спрямовувала ресурси на внутрішні потреби.

Фото: з відкритих джерел

За даними військових, у ніч на 7 грудня країна-агресор застосувала 653 ударні дрони, вартість яких становить близько 15,5 млн доларів. Окрім цього, було випущено три ракети “Кинджал”, що оцінюються у 36 млн доларів, 34 крилаті ракети сумарною вартістю понад 254 млн, а також 14 ракет “Іскандер-М”, які тягнуть ще на майже 56 млн доларів. Загальні витрати на цей масований удар сягають приблизно 361 млн доларів.

Українські військові наголошують, що ці кошти могли б бути вкладені у відновлення чи розвиток соціальної інфраструктури. За таку суму РФ здатна була б забезпечити чистою водою десятки тисяч людей, збудувавши до 120 сучасних водоочисних станцій. Також можна було б замінити понад тисячу кілометрів тепломереж, що щороку виходять з ладу взимку, та надати житло 15 тисячам родин, які живуть у небезпечних аварійних будинках.

Йдеться також про можливість спорудження шести повноцінних районних лікарень, закупівлю критичного медичного обладнання та будівництво понад сотні шкіл і дитячих садків, де могли б навчатися діти з віддалених чи занедбаних районів.

У Силах оборони підсумовують: російська влада знову демонструє, що для неї пріоритетом є руйнування, а не розвиток. 361 мільйон доларів — це вибір між майбутнім і занепадом, між людським життям і агресією.

