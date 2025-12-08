logo_ukra

"Давай, приїжджай, ми тут": чеченці, які воюють на боці ЗСУ, озвучили ультиматум Кадирову

5 грудня вранці у Грозному прогриміли вибухи: дрон врізався в хмарочос за 800 метрів від резиденції Кадирова

8 грудня 2025, 16:05
Нещодавно лідер Чечні Рамзан Кадиров публічно звернувся до українських військових, закликаючи їх назвати місце, де можна буде "зустрітися віч-на-віч". Після цієї заяви бійці Збройних сил Чеченської Республіки Ічкерія, які воюють на боці України та діють у підрозділах ГУР разом із "Шаманбатом", записали окреме звернення на його адресу. Про участь цих чеченських підрозділів у спецопераціях повідомили джерела у розвідці.

"Давай, приїжджай, ми тут": чеченці, які воюють на боці ЗСУ, озвучили ультиматум Кадирову

Фото: з відкритих джерел

Поштовхом до чергової заяви Кадирова стала атака дрони, що сталася в Грозному: безпілотник ударив по висотній будівлі, після чого глава Чечні почав вимагати від українських силовиків вказати точку для особистої сутички. Він заявив, що "воїни", які хочуть довести свою сміливість, повинні назвати конкретну локацію, де нібито можна було б "розібратися по-чоловічому".

У відповідь на це командир Абдул-Хакім та бійці Ічкерії записали відео, де наголосили, що не мають наміру ховатися. Вони показали свою позицію та передали: якщо Кадиров прагне дивитися комусь в очі, то вони готові зустріти його там, де вже перебувають. Чеченські військові запропонували йому "приїхати й поговорити", підкресливши, що завжди відкриті до чесної розмови, якої він вимагає.

Тим часом російські ресурси повідомляли, що вранці 5 грудня в Грозному було чути вибухи. За їхніми даними, дрон влучив у одну з будівель комплексу "Грозний Сіті", що розташована приблизно за 800 метрів від резиденції Кадирова та неподалік від управління ФСБ. На оприлюднених у мережі фото видно значні руйнування фасаду 28-поверхового хмарочоса, де частина зовнішніх конструкцій була вибита ударною хвилею.

Як вже писали "Коментарі", голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак у ефірі "Еспресо" висловив стурбованість щодо нинішнього стану переговорного процесу з урегулювання війни в Україні. На його думку, позиція країни наразі не артикульована, а власної чіткої стратегії для посилення переговорних позицій немає.



