"Нас просто з'їдять": розкрито страшенну зраду у переговорах про закінчення війни

Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак у ефірі "Еспресо" висловив стурбованість щодо нинішнього стану переговорного процесу з урегулювання війни в Україні. На його думку, позиція країни наразі не артикульована, а власної чіткої стратегії для посилення переговорних позицій немає.

Фото: з відкритих джерел

Коментуючи заяву колишнього президента США Дональда Трампа про те, що Зеленський не ознайомився з його планом врегулювання конфлікту, Шлінчак зауважив, що Трамп неодноразово змінював свою думку щодо як Володимира Путіна, так і Володимира Зеленського — приблизно 40 разів.



"Коли Трамп висловлює розчарування сьогодні, це не означає остаточну оцінку — завтра він може сказати зовсім протилежне. Тому наразі його заява — це радше політичний тиск, ніж стратегічне рішення", — підкреслив політолог.

Шлінчак також наголосив, що поточна ситуація є прогнозованою, враховуючи слабку підтримку України з боку Європи на міжнародній арені.



"Наша країна не провела внутрішніх реформ, не створила умов для зміцнення власної переговорної позиції. У нас немає свого чіткого плану щодо врегулювання конфлікту. Рік тому був презентований План перемоги президента Зеленського, але за цей час від нього практично нічого не залишилося", — зазначив він.

За словами експерта, відсутність конкретної стратегії України призводить до того, що країна не може займати активну позицію за столом переговорів.



"Якщо немає власного плану і чітко сформульованої позиції, то ми не сидимо за столом переговорів як рівноправні партнери, а стаємо об’єктом тиску та маніпуляцій", — резюмував Шлінчак.

Експерт підкреслює, що без активного внутрішнього реформування, формування стратегії та чіткої артикульованої позиції, Україна ризикує втратити шанс на ефективну участь у міжнародних переговорних процесах щодо завершення війни.

