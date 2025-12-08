"Нас просто съедят": раскрыта страшная измена в переговорах об окончании войны

Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак в эфире "Эспрессо" выразил обеспокоенность по поводу нынешнего состояния переговорного процесса по урегулированию войны в Украине. По его мнению, позиция страны пока не артикулирована, а собственной четкой стратегии для усиления переговорных позиций нет.

Комментируя заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Зеленский не ознакомился с его планом урегулирования конфликта, Шлинчак отметил, что Трамп неоднократно менял свое мнение по поводу как Владимира Путина, так и Владимира Зеленского — примерно 40 раз.



"Когда Трамп выражает разочарование сегодня, это не означает окончательную оценку — завтра он может сказать совершенно противоположное. Поэтому его заявление — это скорее политическое давление, чем стратегическое решение", — подчеркнул политолог.

Шлинчак также подчеркнул, что текущая ситуация прогнозируема, учитывая слабую поддержку Украины со стороны Европы на международной арене.



"Наша страна не провела внутренние реформы, не создала условий для укрепления собственной переговорной позиции. У нас нет своего четкого плана по урегулированию конфликта. Год назад был презентован План победы президента Зеленского, но за это время от него практически ничего не осталось", — отметил он.

По словам эксперта, отсутствие конкретной стратегии Украины приводит к тому, что страна не может занимать активную позицию за переговорным столом.



"Если нет собственного плана и четко сформулированной позиции, то мы не сидим за столом переговоров как равноправные партнеры, а становимся объектом давления и манипуляций", — резюмировал Шлинчак.

Эксперт подчеркивает, что без активного внутреннего реформирования, формирования стратегии и четкой артикулированной позиции Украина рискует потерять шанс на эффективное участие в международных переговорных процессах по завершению войны.

