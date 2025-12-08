Киян відверто попередили про найбільш драматичний сценарій: озвучено тривожну заяву

Киянам варто готуватися до серйозних обмежень у постачанні електроенергії цієї зими. За прогнозами Володимира Омельченка, директора енергетичних програм "Центру Разумкова", щоденні відключення світла можуть тривати від 8 до 16 годин на добу.

Фото: з відкритих джерел

Експерт пояснює, що така критична ситуація пов’язана з гострим дефіцитом потужностей. Нині Київ та область можуть забезпечити лише близько 20–25% від фактичної потреби в електроенергії. Основними причинами цього є значне руйнування генераційних потужностей та нестача резервів.

Теплова та гідрогенерація в країні пошкоджені на 80–90%, що значно обмежує можливості для стабільного енергопостачання. Через це відключення електроенергії стають довготривалими та системними, а на повне відновлення енергосистеми можуть знадобитися тижні, а не дні.

Омельченко підкреслює, що наявних потужностей критично не вистачає для покриття потреб столиці, тому кияни та бізнес повинні максимально підготуватися до складного опалювального сезону. Це включає запаси альтернативних джерел живлення, генераторів та теплих речей.

У "Укренерго" також попередили, що тривалість відключень зростає через постійні атаки на енергетичну інфраструктуру. Якщо раніше світла не було 4–8 годин, то зараз вимкнення можуть сягати 12–16 годин на добу в більшості регіонів.

Як вже писали "Коментарі", народна депутатка України Ірина Фріз в ефірі "Еспресо" критично оцінила проєкт держбюджету на 2026 рік, зазначивши, що він не відповідає сучасним викликам та потребам Сил оборони. За її словами, Міністерству оборони виділено менше коштів, ніж у 2025 році, попри те, що вже четвертий рік поспіль заробітні плати захисників та захисниць не підлягають індексації.