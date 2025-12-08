Киевлян откровенно предупредили о наиболее драматичном сценарии: озвучено тревожное заявление

Киевлянам следует готовиться к серьезным ограничениям в снабжении электроэнергией этой зимой. По прогнозам Владимира Омельченко, директора энергетических программ "Центра Разумкова", ежедневные отключения света могут продолжаться от 8 до 16 часов в сутки.

Эксперт объясняет, что столь критическая ситуация связана с острым дефицитом мощностей. В настоящее время Киев и область могут обеспечить всего около 20–25% от фактической потребности в электроэнергии. Основными причинами этого являются значительное разрушение генерационных мощностей и нехватка резервов.

Тепловая и гидрогенерация в стране повреждены на 80–90%, что значительно ограничивает возможности стабильного энергоснабжения. Поэтому отключения электроэнергии становятся долговременными и системными, а на полное восстановление энергосистемы могут потребоваться недели, а не дни.

Омельченко подчеркивает, что имеющихся мощностей критически не хватает для покрытия потребностей столицы, поэтому киевляне и бизнес должны максимально подготовиться к сложному отопительному сезону. Это включает в себя запасы альтернативных источников питания, генераторов и теплых вещей.

В "Укрэнерго" также предупредили, что продолжительность отключений растет из-за постоянных атак на энергетическую инфраструктуру. Если раньше света не было 4–8 часов, то сейчас отключения могут достигать 12–16 часов в сутки в большинстве регионов.

