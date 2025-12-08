logo

Киевлян откровенно предупредили о наиболее драматичном сценарии: озвучено тревожное заявление
Киевлян откровенно предупредили о наиболее драматичном сценарии: озвучено тревожное заявление

Ситуация критическая из-за большого дефицита электрических мощностей: Киев и область могут обеспечить только 20–25% от необходимого потребления

8 декабря 2025, 14:35
Киевлянам следует готовиться к серьезным ограничениям в снабжении электроэнергией этой зимой. По прогнозам Владимира Омельченко, директора энергетических программ "Центра Разумкова", ежедневные отключения света могут продолжаться от 8 до 16 часов в сутки.

Киевлян откровенно предупредили о наиболее драматичном сценарии: озвучено тревожное заявление

Эксперт объясняет, что столь критическая ситуация связана с острым дефицитом мощностей. В настоящее время Киев и область могут обеспечить всего около 20–25% от фактической потребности в электроэнергии. Основными причинами этого являются значительное разрушение генерационных мощностей и нехватка резервов.

Тепловая и гидрогенерация в стране повреждены на 80–90%, что значительно ограничивает возможности стабильного энергоснабжения. Поэтому отключения электроэнергии становятся долговременными и системными, а на полное восстановление энергосистемы могут потребоваться недели, а не дни.

Омельченко подчеркивает, что имеющихся мощностей критически не хватает для покрытия потребностей столицы, поэтому киевляне и бизнес должны максимально подготовиться к сложному отопительному сезону. Это включает в себя запасы альтернативных источников питания, генераторов и теплых вещей.

В "Укрэнерго" также предупредили, что продолжительность отключений растет из-за постоянных атак на энергетическую инфраструктуру. Если раньше света не было 4–8 часов, то сейчас отключения могут достигать 12–16 часов в сутки в большинстве регионов.

Как уже писали "Комментарии", народная депутат Украины Ирина Фриз в эфире "Эспрессо" критически оценила проект госбюджета на 2026 год, отметив, что он не отвечает современным вызовам и потребностям Сил обороны. По ее словам, Министерству обороны выделено меньше средств, чем в 2025 году, несмотря на то, что уже четвертый год заработные платы защитников и защитниц не подлежат индексации.



