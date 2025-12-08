Во время одной из мощнейших атак по территории Украины российская армия потратила колоссальную сумму – около 361 миллиона долларов. Эти средства были направлены не на развитие собственной инфраструктуры или поддержки населения, а на удар по мирным городам и объектам критической инфраструктуры. Как подчеркивают в Силах обороны юга, сумма, которую Кремль сжигает через несколько часов, могла бы существенно улучшить жизнь миллионов граждан РФ, если бы власти направляли ресурсы на внутренние нужды.

Фото: из открытых источников

По данным военных, в ночь на 7 декабря страна-агрессор применила 653 ударных дрона, стоимость которых составляет около 15,5 млн долларов. Кроме этого, было выпущено три ракеты "Кинжал", которые оцениваются в 36 млн долларов, 34 крылатых ракеты суммарной стоимостью свыше 254 млн, а также 14 ракет "Искандер-М", которые тянут еще почти на 56 млн долларов. Общие затраты на этот массированный удар составляют примерно 361 млн долларов.

Украинские военные отмечают, что эти средства могли бы быть вложены в восстановление или развитие социальной инфраструктуры. За такую сумму РФ способна была обеспечить чистой водой десятки тысяч человек, построив до 120 современных водоочистных станций. Также можно было бы заменить более тысячи километров теплосетей, ежегодно выходящих из строя зимой, и предоставить жилье 15 тысячам семей, живущих в опасных аварийных домах.

Речь идет также о возможности строительства шести полноценных районных больниц, закупке критического медицинского оборудования и строительстве более сотни школ и детских садов, где могли бы учиться дети из отдаленных или заброшенных районов.

В Силах обороны заключают: российские власти снова демонстрируют, что для нее приоритетом является разрушение, а не развитие. 361 миллион долларов – это выбор между будущим и упадком, между человеческой жизнью и агрессией.

Как уже писали "Комментарии", недавно лидер Чечни Рамзан Кадыров публично обратился к украинским военным, призывая их назвать место, где можно будет "встретиться лицом к лицу". После этого заявления бойцы Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия, воюющие на стороне Украины и действующие в подразделениях ГУР вместе с Шаманбатом, записали отдельное обращение в его адрес. Об участии этих чеченских подразделений в спецоперациях сообщили источники в разведке.