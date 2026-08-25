Путін «нервує і панікує»: чому Росія може посилити удари по Україні

Росія може посилити атаки Україною на тлі успіхів українських сил, які останнім часом проводять удари по об'єктах у глибині російської території. Про це пише Fox News із посиланням на колишню заступницю помічника держсекретаря США Керрі Філіпетті.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За її словами, за останній рік Україна досягла помітних результатів у війні проти Росії. Однією з найважливіших змін вона вважає здатність українських сил завдавати ударів значно далі від лінії фронту – у тому числі в районах, розташованих відносно неподалік Москви та Санкт-Петербурга.

Філіпетті вважає, що такі дії роблять для Кремля серйозний тиск. За її оцінкою, російське керівництво реагує посиленням атак українською територією, прагнучи послабити здатність України продовжувати опір.

Експерт заявила, що Володимир Путін "дуже нервує", коли опиняється у складній ситуації. На її думку, нинішня російська стратегія спрямована не лише на поразку військових цілей, а й психологічний тиск на українське суспільство.

Як приклад, вона навела російські удари по цивільній інфраструктурі. За словами Філіпетті, Москва намагається позбавити Україну людей, техніки та волі до опору, перш ніж сама зіткнеться із ще більшими втратами.

При цьому експерт зазначила, що протягом останнього року російським військам не вдалося досягти значних територіальних успіхів, які можна порівняти з масштабами їхніх зусиль.

Окрему увагу Філіпетті приділила 35 Дню незалежності України. За її словами, участь європейських лідерів у заходах у Києві демонструє, що міжнародна підтримка України зберігається.

Проте експерт попередила і про підвищені ризики. Масові публічні заходи, особливо присвячені демонстрації національної єдності та підтримки української держави, можуть стати потенційними цілями для російських атак.

Таким чином, нинішній етап війни, за її оцінкою, характеризується не лише боротьбою за території, а й протистоянням спроможності сторін зберігати військовий потенціал та суспільну стійкість.

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