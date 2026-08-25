Путин «нервничает и паникует»: почему Россия может усилить удары по Украине

Россия может усилить атаки по Украине на фоне успехов украинских сил, которые в последнее время проводят удары по объектам в глубине российской территории. Об этом пишет Fox News со ссылкой на бывшую заместительницу помощника госсекретаря США Кэрри Филипетти.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По ее словам, за последний год Украина добилась заметных результатов в войне против России. Одним из наиболее важных изменений она считает способность украинских сил наносить удары значительно дальше от линии фронта – в том числе в районах, расположенных относительно недалеко от Москвы и Санкт-Петербурга.

Филипетти считает, что такие действия создают для Кремля серьезное давление. По ее оценке, российское руководство реагирует усилением атак по украинской территории, стремясь ослабить способность Украины продолжать сопротивление.

Эксперт заявила, что Владимир Путин "очень нервничает", когда оказывается в сложной ситуации. По ее мнению, нынешняя российская стратегия направлена не только на поражение военных целей, но и на психологическое давление на украинское общество.

В качестве примера она привела российские удары по гражданской инфраструктуре. По словам Филипетти, Москва пытается лишить Украину людей, техники и воли к сопротивлению, прежде чем сама столкнется с еще большими потерями.

При этом эксперт отметила, что в течение последнего года российским войскам не удалось добиться значительных территориальных успехов, сопоставимых с масштабами их усилий.

Отдельное внимание Филипетти уделила 35-му Дню независимости Украины. По ее словам, участие европейских лидеров в мероприятиях в Киеве демонстрирует, что международная поддержка Украины сохраняется.

Однако эксперт предупредила и о повышенных рисках. Массовые публичные мероприятия, особенно посвященные демонстрации национального единства и поддержки украинского государства, могут становиться потенциальными целями для российских атак.

Таким образом, нынешний этап войны, по ее оценке, характеризуется не только борьбой за территории, но и противостоянием способности сторон сохранять военный потенциал и общественную устойчивость.

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