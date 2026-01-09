logo_ukra

Путін недарма наказав атакувати "Орешніком" саме Львів: розкрито підступний задум Кремля

Юрій Ігнат розповів, чому окупанти обрали Львівщину для удару та яку мету переслідують

9 січня 2026, 12:40
Російський диктатор Володимир Путін продовжує застосовувати психологічний тиск на країни НАТО, завдаючи ударів балістичними ракетами неподалік кордонів Польщі. Про це під час телемарафону розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Путін недарма наказав атакувати "Орешніком" саме Львів: розкрито підступний задум Кремля

За його словами, ракета "Орєшнік", яку Кремль використовує для таких атак, є балістичною середньої дальності, і її застосування вже стало інструментом для залякування Заходу.

Ігнат наголосив, що раніше подібний удар був здійснений по місту Дніпро, а нині – по Львівщині. Вибір Львівського регіону, на думку військового, має на меті продемонструвати Західним партнерам, що Росія здатна завдавати ударів у безпосередній близькості від кордонів країн НАТО, водночас формуючи потужну інформаційну хвилю та впливаючи на міжнародну спільноту.

Крім того, Ігнат підкреслив, що подібні атаки створюють паніку серед українського населення, адже ракети наносяться напередодні морозів і вражають об’єкти критичної інфраструктури по всій країні. Водночас цього разу росіяни не застосовували стратегічну авіацію, обмежившись наземними ракетними комплексами, такими як Іскандер-М і С-400, здатними вражати цілі на балістичній траєкторії.

За інформацією командування Повітряних сил, ворог випустив загалом 36 ракет, серед яких 13 балістичних ("Іскандер-М"/"С-400"), 22 крилаті "Калібр" та 1 ракета середньої дальності. Окрім цього, столиця України була атакована дронами та ракетами одночасно з кількох напрямків, що є прикладом комбінованої масованої атаки на Київський регіон.

Як вже писали "Коментарі", міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога майже половина багатоповерхових будинків столиці — близько 6 тисяч — залишилася без теплопостачання, а в деяких районах фіксуються перебої з водою.



